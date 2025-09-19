Călin Donca, mesaj tranșat după condamnarea lui Dorian Popa. Ce i-a transmis fostul prieten

Călin Donca a explicat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că îi pare rău de situația în care e Dorian Popa. Dar nu s-a putut abține să nu îi arunce și niște săgeți.

Cele două personaje publice au avut ceva afaceri împreună până la momentul în care Donca a fost ridicat de DIICOT. Dorian Popa a ieșit atunci public și s-a dezis de fostul său prieten și colaborator. Doar că ani mai târziu, cântărețul a fost condamnat pentru consum de droguri la volan. Iar Donca nu a ratat ocazia să îi adreseze câteva cuvinte.

”Te salut Dorian. Am un mesaj pentru tine. Sunt eu Călin Donca, bunul tău prieten așa cum mă numeai înainte de arest. Mă gândeam că acum că mi-am revenit puțin poate vrei să ne împrietenim iar puțin. Nu de alta, dar uite deja am început ca și tine. Și eu tot în halat am învățat să merg cu super-carul.

Doar că nu cu din alea cum știi tu, ci am făcut o saună. Am înțeles că ai luat 8 luni de condamnare. Să știi că nu mă bucur de răul tău și nici nu o să trimit lumea pe canalul tău de youtube cum ai făcut tu”, a explicat omul de afaceri.

Apoi a continuat pledoaria, nu de alta, dar încă așteaptă scuze de la artist. ”M-aș bucura ca oamenii care te urmăresc să înțeleagă că Dorian Popa care apare pe ecran e una, iar omul Dorian Popa este altcineva. Îți doresc foarte mult bine, că o să ai nevoie în perioada următoare.

Pentru că dacă ai avea suficient bine poate că la un moment dat ți-ai găsi bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut. Dar toate la timpul lor, mai ai de crescut, în onoare”, a încheiat Călin Donca.