Călătorii, vacanțe, etc

Ne uităm la imaginile din Dubai sau din Doha și vedem oameni blocați în aeroporturi lucioase, între duty-free-uri și ecrane care clipesc „delayed”, „cancelled”, „security alert”. Vacanța – acea promisiune de suspendare a realului – se topește brusc în realitate pură. Bagajele devin poveri, iar biletele – hârtii fără valoare.

A pleca astăzi într-o călătorie înseamnă, mai mult ca oricând, a accepta o fisură în iluzia controlului. Multă vreme am trăit cu impresia că lumea este cartografiată, securizată, gestionată prin algoritmi și acorduri diplomatice. Zborurile erau trasee matematice, hotelurile – enclave de siguranță, iar destinațiile exotice – fotografii deja filtrate în mintea noastră. Călătoria devenise un produs, nu o aventură.

Și totuși, dincolo de pliante și oferte „early booking”, există o lume care nu poate fi programată: conflicte care izbucnesc peste noapte, frontiere care se închid, bande criminale care transformă orașe turistice în teritorii imprevizibile, epidemii, atacuri, crize energetice. O simplă escală poate deveni o captivitate temporară. O vacanță poate deveni o lecție despre fragilitate.

Înseamnă să consimți, conștient sau nu, la o doză de risc. Nu doar riscul fizic, ci riscul de a-ți pierde confortul narativ. Călătoria ne scoate din povestea familiară despre noi înșine. Într-o lume stabilă, asta era o joacă: „mă reinventez”, „mă regăsesc”, „mă deconectez”. Într-o lume instabilă, reinventarea poate fi forțată, iar deconectarea poate însemna lipsă de informație, de protecție, de repere.

Există și o dimensiune morală a călătoriei de azi. A merge într-o destinație tensionată politic sau militar ridică întrebări: ignorăm realitatea pentru plăcerea noastră? Consumăm exotismul în timp ce alții trăiesc insecuritatea zilnic? Turismul, altădată expresia deschiderii globale, poate deveni o formă de orbire selectivă.

Oboseala nu mai e doar a zilei, ci a lumii.

Mă gândesc la ”călătoriile” de azi. Despre felul în care nu mai sunt drumuri, ci probe. Despre cum oamenii nu mai pleacă nicăieri ca să ajungă undeva, ci ca să dovedească faptul că au fost în mișcare. O mare de oameni care eschid aplicațiile de travel, aproape mecanic și văd aceleași poze: aeroporturi, aripi de avion, cafele pe mese străine, picioare întinse spre mare, muzee fotografiate din față, fără timp, fără umbră. Nimic nu pare trăit. Totul pare bifat.

Fecare imagine poartă aceeași oboseală. O oboseală pe care nu o recunosc ca fiind a mea, dar o simt ca pe o contaminare. Oameni care zâmbesc cu fețe trase, care „profită” de vacanță ca de un drept care trebuie exercitat. Călătoria nu mai e o bucurie, e o datorie socială. Dacă nu pleci, trebuie să explici. Dacă pleci, trebuie să arăți.

Mi se pare suspect, în fotografiile de pe Facebook, cât de puțin se vede drumul. Nimeni nu fotografiază așteptarea, greșelile, tăcerile, iritarea. Doar cadre curate, fără rezistență. Orașele arată la fel. Oamenii arată la fel. Până și entuziasmul e standardizat. Sub fiecare poză, aceleași cuvinte: „minunat”, „superb”, „experiență”. Cuvinte care nu mai spun nimic, dar care trebuie folosite ca să nu pară că ai obosit degeaba.

Totul e pus la grămadă: două capitale într-un weekend, trei țări într-o săptămână, cinci muzee într-o zi. Ca și cum acumularea ar ține loc de sens. Ca și cum viteza ar compensa lipsa de atenție. Ca și cum lumea ar putea fi consumată până la epuizare.

Adevărata greață vine de aici: din obligația de a transforma deplasarea în spectacol. Din faptul că orice drum trebuie să lase urme publice, să fie validat, apreciat, comentat. Că nu mai poți fi nicăieri fără să fii, în același timp, online. Că fiecare pas e deja o imagine potențială.

Că se întorc mai obosiți decât au plecat, dar cu sentimentul că au „făcut ceva” cu timpul lor. Că au bifat. Că nu au rămas pe loc — cea mai mare vină a epocii.

Adevărul e că nu mai invidiez pe nimeni care pleacă.

invidiam, poate, pe cei care se întorceau altfel. Dar majoritatea dintre ei se întorc doar obosiți.

Gândul meu nu e un capriciu și nici o reacție de moment. E o formă de autoapărare într-o lume care a transformat călătoria într-o formă de zgomot.

Mai fac, uneori câte o ”simulare” a unei posibile plecări.. asemeni unui personal pe care l-am îndrăgit mult. Al lui Laurent Graff, din ”Călătorie, călătorii”. O simulare banală, fără exaltare. Deschid o hartă — nu ca să aleg un loc, ci ca să văd dacă mai există spații între ele. Am mărit, am micșorat, am urmărit linii, conexiuni, noduri. Am închis. Am simțit imediat oboseala aceea timpurie, care apare înaintea oricărei decizii. Nu oboseala drumului, ci a pregătirii pentru a suporta drumul.

Ocoluri, variante secundare, ore mai goale. Nu pentru a ajunge mai repede, ci pentru a întâlni mai puțini oameni. Nu mai caut destinații, ci intervale de absență umană. Goluri. Pauze. Locuri unde prezența mea să nu fie o intruziune și prezența altora să nu fie o agresiune.

Am intrat pe un site de voiaj. L-am deschis cu aceeași lipsă de speranță cu care deschizi un sertar în care știi că nu e nimic. M-am uitat la ore, la conexiuni, la timpii de așteptare. Nu prețul m-a oprit. Nici durata. Ci ideea acelui timp suspendat în spații tranzitorii — aeroporturi, gări, culoare — unde nimeni nu e nicăieri, dar toți sunt peste tot. L-am închis aproape imediat, cu o ușoară senzație de greață, discretă, dar sigură.

Am căutat, din reflex, dacă mai există spații pentru fumat. Nu pentru că aș fi vrut neapărat să fumez, ci pentru că acel detaliu funcționează pentru mine ca un test. Un fel de sondaj arheologic: dacă mai există un loc unde trupul nu e complet reglementat. Evident, nu mai există. Și atunci reflexul se oprește brusc, ca un membru fantomă. Reflexe inutile pentru o lume care nu mai are nevoie de ele.

În albume pot rămâne asupra unui detaliu fără să fiu împins. Pot ignora capodoperele. Pot sări peste săli întregi. Pot închide cartea fără să simt că „am ratat ceva”. Scriu că mă opresc adesea la la urme de restaurare, la spațiile dintre obiecte. Lucruri pe care nimeni nu le fotografiază. Lucruri care nu pot fi postate.

Îmi dau seama, cu o claritate care nu mă bucură, cât de mult semăn cu personajul lui Laurent Graff din ”Călătorie, călătorii”… Nu prin idei, nu prin fraze. Ci prin gesturi. Prin această pregătire fără act. Prin listele pe care nu le folosesc. Prin verificările inutile. Prin simularea continuă a mișcării care produce, de fapt, imobilitate.

Notez explicit asta, ca să nu mă pot minți mai târziu: greața nu e personală. Nu e un defect. Nu e o slăbiciune. E un răspuns. O reacție sănătoasă la o lume care a devenit prea densă, prea zgomotoasă, prea corectă ca să mai fie suportabilă. Dar greața nu e a mea, e a lumii.

Refuzul nu mă face curajos. Nici demn. Nici superior. Seamănă cu retragerea într-o cameră unde nimeni nu cere nimic.

Nu mai e vorba despre a nu putea pleca.

E vorba despre a nu mai avea unde.

Personajul din cartea lui Laurent Graff, ”Voyages, voyages”, este un om deplasat temporal, nu social. Nu e marginal prin eșec, ci prin supraviețuire într-o lume care a accelerat fără el.

Corpul lui respinge prezentul: cozile, zgomotul, densitatea umană, ritualurile obligatorii ale mobilității contemporane. Grețurile lui nu sunt medicale, ci ontologice. Lumea de azi îi provoacă reacții fizice pentru că îi cere o adaptare pe care nu o mai poate mima.

Memoria, exact ca și în cazul meu, este singurul teritoriu în care se mișcă liber. Își amintește o epocă în care drumul avea continuitate, imperfecțiune, risc — o lume în care se fuma în avion, nu ca gest de sfidare, ci ca semn că omul nu fusese încă complet educat împotriva propriei sale prezențe. Această memorie nu e nostalgică în sens sentimental, ci iritată, aproape agresivă: un inventar al lucrurilor pierdute fără a fi cerut înlocuitori.

Minunatul personaj imaginat de Laurent Graff nu este definit prin idei, ci prin gesturi mici, repetitive, aproape ritualice. Viața lui se vede mai ales în felul în care se pregătește — pentru o călătorie care, de cele mai multe ori, nu mai are loc.

Își începe pregătirea cu mult înainte de plecare, ca și cum ar vrea să golească drumul de surprize. Caută orarele vechi, tipărite, le compară cu cele de azi și rămâne blocat în diferență. Se uită la bilete, la prețuri, la conexiuni, dar mai ales la condițiile de transport: cât durează așteptarea, câte controale sunt, câți oameni vor fi înghesuiți în același spațiu. Nu caută destinația, ci încearcă să măsoare gradul de suportabilitate al drumului.

Notează ce ar lua cu el: o carte subțire, ușor de abandonat, o haină care să nu atragă atenția, obiecte minime, ca și cum ar vrea să fie cât mai puțin prezent în spațiul public. Verifică dacă există locuri pentru fumat, apoi își amintește că nu mai există. Gestul se oprește aici, ca un reflex amputat.

În viața de zi cu zi, își organizează timpul ca pe o așteptare. Se trezește devreme, fără grabă. Citește despre locuri în care nu va ajunge. Urmărește documentare până la capăt, fără să le folosească drept motiv, ci ca înlocuitor definitiv al experienței. Muzeele le parcurge în albume groase, oprindu-se asupra detaliilor mărunte — , săli goale — lucruri pe care turistul grăbit nu le vede.

Când iese din casă, evită orele de vârf. Își calculează traseele astfel încât să nu fie nevoit să se oprească prea mult într-un loc. Observă cu o atenție aproape clinică felul în care oamenii ocupă spațiul: cum stau la coadă, cum vorbesc tare, cum se mișcă haotic. Aceste observații nu duc nicăieri; sunt doar confirmări că a rămas în afara fluxului.

Deschide site-uri de rezervări, le închide rapid. Nu caută hoteluri, ci fotografii cu camere goale. Își imaginează drumul, apoi îl scurtează mental până la dispariție. Călătoria se termină înainte de a începe.

Astfel, viața lui devine o pregătire fără act, o succesiune de gesturi care mimează mișcarea, dar produc imobilitate. Nu pentru că ar fi paralizat de frică, ci pentru că fiecare etapă a pregătirii îi confirmă că lumea prin care ar trebui să treacă nu mai este făcută pentru el.

Personajul nu se revoltă. Nu polemizează. Nu propune alternative. Forța lui stă în refuzul tăcut. Este un observator imobil într-o lume isteric mobilă. Nu mai călătorește, dar vede mai mult decât cei care se deplasează constant. Muzeele le parcurge în albume, orașele în imaginație, iar lumea reală o suportă doar de la distanță, ca pe un spectacol prea zgomotos.

Semăn perfect cu personajul lui Graff, cu mențiunea că, spre deosebire de acesta eu sunt un ratat, pe când el nu este un ratat, ci un expirat lucid: cineva al cărui mod de a fi a devenit inutil într-o epocă care confundă mișcarea cu sensul. Un om care, așa ca și mine, nu mai pleacă nicăieri, nu pentru că nu poate, ci pentru că nu mai recunoaște drumul.