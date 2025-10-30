Bugetul UE 2028–2034, respins parțial de liderii pro-europeni din Parlamentul European

Tensiunile escaladează la Bruxelles pe tema viitorului buget al Uniunii Europene, după ce liderii principalelor grupuri politice pro-UE din Parlamentul European au transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că intenționează să respingă parțial propunerea de buget multianual pentru perioada 2028–2034. „Parlamentul European nu poate accepta această propunere ca bază de începere a negocierilor”, se arată în documentul semnat de liderii grupurilor Partidului Popular European (PPE), Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), Renew Europe și Verzilor, relatează DPA.

Într-o scrisoare comună, europarlamentarii își exprimă nemulțumirea față de faptul că proiectul prezentat în iulie de Comisie nu reflectă poziția Parlamentului European privind rolul politicii regionale și păstrarea puterii de decizie a instituției în procesul legislativ european.

Executivul comunitar propune o reformă amplă a cadrului financiar multianual, prin orientarea cheltuielilor către apărare și competitivitate, precum și prin introducerea unor noi surse de venituri și modificarea criteriilor de finanțare.

Comisia estimează că viitorul buget multianual ar trebui să ajungă la aproximativ 2.000 de miliarde de euro, cu circa 700 de miliarde mai mult față de actuala perioadă de programare (2021–2027).

Semnatarii scrisorii critică în special ideea ca statele membre să elaboreze planuri de cheltuieli individuale, considerând că această abordare ar putea genera alocări netransparente ale fondurilor.

Totodată, ei cer ca subvențiile agricole să fie clar separate de fondurile de coeziune și solicită competențe sporite pentru autoritățile locale, astfel încât procesul de distribuire a resurselor să fie mai echitabil.

Deși Parlamentul European are un rol consultativ limitat, fiind chemat doar să aprobe sau să respingă varianta finală a bugetului, țările membre ale UE dețin influența decisivă în cadrul negocierilor.

Deocamdată, pozițiile între instituțiile europene rămân divergente, iar adoptarea bugetului pentru perioada 2028–2034 se anunță una dintre cele mai dificile etape de negociere din ultimii ani.