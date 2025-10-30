Schimbare de generație în politica olandeză. Timmermans renunță la conducerea GreenLeft-Labor
- Iulia Moise
- 30 octombrie 2025, 13:40
Frans Timmermans, fost comisar european pentru climă și lider al alianței dintre Partidul Verzilor (GreenLeft) și Partidul Laburist (PvdA), a anunțat că va renunța la conducerea formațiunii după rezultatele dezamăgitoare obținute în alegerile parlamentare din Olanda, potrivit Politico.
Potrivit exit-poll-urilor, alianța GreenLeft-Labor ar urma să obțină 20 de locuri în Parlament, cu cinci mai puține decât la scrutinul din 2023 și semnificativ sub așteptările formulate înaintea votului.
Într-un discurs susținut la Rotterdam, Timmermans a declarat:
„Este clar că, dintr-un motiv sau altul, nu am reușit să conving oamenii să voteze pentru noi. A venit momentul să fac un pas înapoi și să transfer conducerea mișcării noastre către următoarea generație.”
Două scrutinuri consecutive fără victorie pentru alianța verde-socialistă
Decizia lui Timmermans vine după două runde electorale consecutive în care alianța pe care o conduce nu a reușit să obțină o victorie.
La alegerile din noiembrie 2023, imediat după ce a părăsit funcția din cadrul Comisiei Europene, GreenLeft-Labor a câștigat un număr important de mandate, dar a fost depășită de Partidul pentru Libertate (PVV), formațiune de extremă dreapta, care a ocupat primul loc.
În campania din acest an, alianța condusă de Timmermans a fost considerată un contracandidat progresist față de PVV, însă estimările de după vot indică faptul că formațiunea s-ar situa pe locul al patrulea, în spatele liberalilor din D66, PVV și Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD), condus de liberalii olandezi.
Discurs de concesie și reacțiile din partid
În debutul discursului de concesie, Timmermans a felicitat partidul D66 pentru rezultatul obținut:
„Ei rămân un partid care dorește să modeleze această țară într-un mod progresist și democratic.”
Sala, decorată în culorile verde și roșu, a fost plină de susținători care au rămas alături de lider până la finalul anunțului. Unul dintre participanți a strigat din public:
„Te iubim, Frans!”, chiar înainte ca acesta să declare că își va „asuma responsabilitatea”.
Membrii alianței se concentrează asupra pierderii dreptei radicale
Deși rezultatul a fost sub așteptări, unii membri ai GreenLeft-Labor au încercat să vadă partea pozitivă, subliniind că formațiunea de extremă dreapta PVV ar putea pierde 12 locuri comparativ cu scrutinul precedent.
„Olanda se îndepărtează de extrema dreaptă”, a declarat Elmar Smid, membru al partidului și fost angajat al grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.
El a adăugat că noul context politic pune responsabilitatea pe D66:
„Depinde acum de D66 să arate care sunt adevăratele lor intenții: vor face alegeri sociale sau vor alege să se alinieze cu dreapta și să susțină companiile?”
Următorii pași pentru alianța GreenLeft-Labor
După anunțul demisiei lui Timmermans, conducerea GreenLeft-Labor urmează să stabilească pașii pentru tranziția internă și alegerea unui nou lider.
Analiștii politici locali estimează că procesul de formare a guvernului va fi unul complex, având în vedere distribuția echilibrată a mandatelor între principalele partide liberale și progresiste.
