Schimbare de generație în politica olandeză. Timmermans renunță la conducerea GreenLeft-Labor

Frans Timmermans, fost comisar european pentru climă și lider al alianței dintre Partidul Verzilor (GreenLeft) și Partidul Laburist (PvdA), a anunțat că va renunța la conducerea formațiunii după rezultatele dezamăgitoare obținute în alegerile parlamentare din Olanda, potrivit Politico.

Potrivit exit-poll-urilor, alianța GreenLeft-Labor ar urma să obțină 20 de locuri în Parlament, cu cinci mai puține decât la scrutinul din 2023 și semnificativ sub așteptările formulate înaintea votului.

Într-un discurs susținut la Rotterdam, Timmermans a declarat:

Decizia lui Timmermans vine după două runde electorale consecutive în care alianța pe care o conduce nu a reușit să obțină o victorie.

La alegerile din noiembrie 2023, imediat după ce a părăsit funcția din cadrul Comisiei Europene, GreenLeft-Labor a câștigat un număr important de mandate, dar a fost depășită de Partidul pentru Libertate (PVV), formațiune de extremă dreapta, care a ocupat primul loc.

În campania din acest an, alianța condusă de Timmermans a fost considerată un contracandidat progresist față de PVV, însă estimările de după vot indică faptul că formațiunea s-ar situa pe locul al patrulea, în spatele liberalilor din D66, PVV și Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD), condus de liberalii olandezi.

În debutul discursului de concesie, Timmermans a felicitat partidul D66 pentru rezultatul obținut:

„Ei rămân un partid care dorește să modeleze această țară într-un mod progresist și democratic.”

Sala, decorată în culorile verde și roșu, a fost plină de susținători care au rămas alături de lider până la finalul anunțului. Unul dintre participanți a strigat din public:

„Te iubim, Frans!”, chiar înainte ca acesta să declare că își va „asuma responsabilitatea”.

Deși rezultatul a fost sub așteptări, unii membri ai GreenLeft-Labor au încercat să vadă partea pozitivă, subliniind că formațiunea de extremă dreapta PVV ar putea pierde 12 locuri comparativ cu scrutinul precedent.

„Olanda se îndepărtează de extrema dreaptă”, a declarat Elmar Smid, membru al partidului și fost angajat al grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.

El a adăugat că noul context politic pune responsabilitatea pe D66:

„Depinde acum de D66 să arate care sunt adevăratele lor intenții: vor face alegeri sociale sau vor alege să se alinieze cu dreapta și să susțină companiile?”

După anunțul demisiei lui Timmermans, conducerea GreenLeft-Labor urmează să stabilească pașii pentru tranziția internă și alegerea unui nou lider.

Analiștii politici locali estimează că procesul de formare a guvernului va fi unul complex, având în vedere distribuția echilibrată a mandatelor între principalele partide liberale și progresiste.