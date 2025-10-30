Partidul liberal D66 câștigă alegerile din Olanda, devansând extrema dreaptă

Alegerile generale desfăşurate în Olanda pe 29 octombrie 2025 au generat un reviriment al partidelor de centru, liberal-progresiste, după o perioadă marcată de instabilitate politică.

Potrivit sondajelor de opinie şi exit-poll-urilor, formaţiunea Democrats 66 (D66), condusă de Rob Jetten, a obţinut un scor surprinzător de bun, plasându-se înaintea principalului partid de extremă-dreapta.

În schimb, Geert Wilders şi partidul său, Partij voor de Vrijheid (PVV), au pierdut o parte semnificativă din electoratul câştigat în scrutinul anterior.

Rezultatul reflectă, pe de o parte, o întoarcere spre linearităţi politice moderate, dar pe de altă parte ridică semne de întrebare privind stabilitatea viitorului guvern.

Potrivit unui exit-poll realizat de Ipsos, D66 a fost proiectat să obţină aproximativ 27 de mandate din cele 150 disponibile, în timp ce partidul PVV, condus de Wilders, a fost estimat la circa 25 de mandate.

După aflarea rezultatelor, Rob Jetten a declarat:

„Acesta este un rezultat istoric, pentru că am arătat nu doar Olandei, ci și lumii întregi, că este posibil să învingem mișcările populiste și de extremă dreapta.”

Jetten are șanse ridicate de a deveni noul prim-ministru. Dacă va reuși să formeze o coaliție, ar deveni cel mai tânăr premier al Olandei de după al Doilea Război Mondial și primul care se declară deschis homosexual și ocupă această funcție.

Guvernul anterior, condus de Dick Schoof, s-a prăbușit în iunie 2025 după ce partidul lui Wilders s-a retras din coaliție, pe fondul neînțelegerilor legate de politica privind imigrația și azilul.

Formarea unui nou guvern va fi dificilă, în condițiile unui parlament fragmentat și al divergențelor dintre partidele pro-europene și cele conservatoare.

Un analist citat de Euronews a explicat:

„Atunci când vine vorba despre formarea unui guvern în Olanda, rezultatele alegerilor nu reprezintă sfârșitul procesului, ci doar începutul.”

Printre principalele teme care vor influența negocierile se numără politica climatică, migrația, bugetul Uniunii Europene, comerțul și apărarea.

Un diplomat european, citat de Financial Times, a subliniat:

„Este esențial pentru cooperarea europeană ca noul guvern să fie stabil și capabil să ia decizii curajoase, având în vedere provocările geopolitice actuale cu care se confruntă Europa.”

Rezultatul scrutinului este urmărit cu interes în capitalele europene. Victoria unui partid liberal și pro-european ar putea contribui la consolidarea axei pro-UE în interiorul blocului comunitar.

Un oficial european a declarat că „mulți din cadrul instituțiilor de la Bruxelles vor saluta ascensiunea unui partid pro-guvernare și orientat spre reformă. Olandezii au mult de oferit Uniunii Europene.”

Cu toate acestea, analiștii avertizează asupra volatilității crescute a electoratului. D66 a crescut de la 9 mandate în 2023 la aproximativ 27, în timp ce PVV a scăzut de la 37 la 26 – o fluctuație care indică un electorat dispus să-și schimbe preferințele politice rapid, în funcție de context.

Alegerile din Olanda din 2025 marchează o posibilă revenire a politicii olandeze spre centru și către o colaborare mai strânsă cu instituțiile europene.

Totuși, formarea noului guvern va necesita negocieri îndelungate și compromisuri, iar succesul lui Rob Jetten va depinde de capacitatea sa de a gestiona așteptările interne și de a menține stabilitatea politică.

Într-un climat european tensionat, rezultatul din Olanda oferă un moment de respiro pentru susținătorii integrării europene, dar și un test important pentru viitorul politic al regiunii.