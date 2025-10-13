Guvernul olandez preia controlul asupra Nexperia pentru a bloca ingerințe chineze

Intervenție promptă și drastică a guvernului olandez asupra producătorului de cipuri Nexperia scoate în relief o confluență periculoasă între tehnologie, securitate și geopolitică.

Guvernul de la Haga a decis — invocând motive de securitate — să blocheze și chiar să inverseze decizii luate de companie, dacă acestea sunt considerate periculoase pentru interesele Olandei și Europei.

Acțiunea, neobișnuită în democrații economice, vizează controlul asupra transferurilor de active, numirilor executive și strategiei globale a firmei.

Această mișcare marchează o escaladare serioasă în tensiunile comerciale dintre Republica Populară Chineză și Uniunea Europeană și ridică întrebări fundamentale despre independența companiilor high-tech, suveranitatea statelor și viitorul lanțurilor europene de semiconductori.

Nexperia, controlată de firma Wingtech, din China comunistă, are sediul în Nijmegen, Olanda, și este un furnizor-cheie de cipuri pentru industria auto europeană.

La data de 30 septembrie 2025, ministrul olandez al Afacerilor Economice a invocat Goods Availability Act („Legea disponibilității bunurilor”) pentru a interveni în conduita companiei Nexperia și a controla decizii cruciale.

Această lege, rar utilizată, îi dă guvernului puterea să blocheze sau să inverseze decizii ale companiei dacă acestea sunt considerate „(posibil) dăunătoare intereselor companiei, viitorului său ca întreprindere olandeză și europeană sau pentru păstrarea lanțului valoric critic pentru Europa.”

Potrivit guvernului, decizia nu afectează activitatea normală de producție, dar modificări majore — transferuri de active, numiri de directori, strategii noi — nu mai pot fi făcute fără aprobarea statului.

Guvernul olandez susține că s-au observat „semnale recente și acute de deficiențe serioase de guvernanță și acțiuni” la Nexperia, care amenință continuitatea și protejarea tehnologică la nivel olandez și european.

Se consideră că aceste probleme ar putea conduce la scurgeri de know-how, la transferuri de proprietate intelectuală și la pierderea capacităților critice din Europa, dacă deciziile vor fi luate fără ca statul să poată interveni.

Decizia vizează salvarea disponibilității produselor Nexperia „în situații de urgență” și garantarea faptului că aceste cipuri nu vor deveni indisponibile într-un scenariu de criză.

Wingtech — compania chineză mamă — a reacționat rapid, criticând decizia drept „un act de interferență excesivă, motivat de prejudicii geopolitice, nu de evaluări fundamentate pe fapte.”

Într-un comunicat, Wingtech a afirmat că „controlul asupra Nexperia a fost temporar restricționat, dar drepturile sale economice ca acționar rămân inalterate”.

Cotația acțiunilor Wingtech la bursa din Shanghai a scăzut cu aproximativ 10 %.

De asemenea, un tribunal olandez (Camera antreprenorială de la Amsterdam) a suspendat mandatul lui Zhang Xuezheng, director executiv Nexperia, ca măsură provizorie.

Potrivit publicației DutchNews, conducerea europeană superioară și chiar avocați interni ai Nexperia ar fi cerut intervenția guvernamentală pentru a proteja compania de influențe externe interne, semnalând tensiuni între echipele locale și administrația centrală.

Această mișcare a stârnit reacții în Parlamentul European, în mediile politice olandeze și a atras atenția asupra rolului strategic pe care îl dețin companiile din sectorul semiconductor în echilibrul global între superputeri.

Nexperia B.V. este un producător de semiconductori cu sediul central la Nijmegen, Olanda. Wikipedia+2siliconrepublic.com+2 Produsele sale includ cipuri discrete, tranzistori, diode, dispozitive logice și MOSFET-uri.

Compania își are originea în divizia de „standard products” desprinsă din NXP Semiconductor / Philips, în 2017.

În 2018, a fost achiziționată de Wingtech, firma chineză de tehnologie cu capital parțial de stat. Wikipedia+2EUobserver+2

Nexperia deține facilități de producție și cercetare nu doar în Olanda, ci și în Germania (Hamburg) și în Marea Britanie (Manchester), precum și facilități de asamblare în Asia.

În ultima vreme, compania a anunțat investiții masive pentru extinderea capacității în Germania, în special în domeniul cipurilor pe bază de carbura de siliciu (SiC) și nitrură de galiu (GaN).

Însă această prezență largă și importanța sa pentru lanțurile industriale europene au atras și controverse și supraveghere din partea statelor europene preocupate de vulnerabilități de securitate.

Wingtech este o companie de tehnologie cu sediul la Shanghai, implicată în producția de componente electronice și echipamente pentru industria telecom și smartphone-uri.

Ea este parțial deținută de SASAC (comisia chineză pentru activele de stat) și a fost inclusă pe lista „entity list” a SUA pentru preocupări de securitate.

Decizia SUA de a include Wingtech pe lista entităților restricționate impune ca filialele sale să obțină licențe speciale pentru a accesa tehnologie americană — restricții care afectează direct Nexperia în relația cu furnizorii din SUA.

De altfel, în 2024, Nexperia a anunțat că va respecta aceste restricții impuse Wingtech, deși ele nu se aplică direct firmei olandeze.

Europa a identificat semiconductoarele drept un punct strategic critic. Criza globală de cipuri, blocajele lanțurilor de aprovizionare și securitatea tehnologică au stimulat statele europene să-și crească autonomia tehnologică.

Comisia Europeană a lansat inițiative precum European Chips Act pentru a stimula investițiile interne și reducerea dependenței de furnizorii străini.

Însă, în paralel, Europa se confruntă cu capcana că multe companii-cheie (fabrici de echipamente, design de cipuri sau linii de producție) sunt controlate de firme non-europene, în special asiatice. Acest fapt pune sub semnul întrebării securitatea lanțurilor tehnologice.

Nexperia, pe care multe companii europene o utilizează în industria auto, este un nod critic în aceste lanțuri. Controlul asupra deciziilor sale strategice are potențialul de a schimba echilibrul puterii tehnologice în Europa.

Decizia olandeză poate escalada tensiunile comerciale între Uniunea Europeană și China. Statul chinez ar putea interpreta intervenția drept o sfidare a principiilor economice liberale și ar putea răspunde prin sancțiuni sau restricții împotriva companiilor europene care operează în China.

Wingtech a solicitat deja sprijin diplomatic din partea guvernului chinez, calificând decizia drept discriminatorie și politică.

Wingtech și Nexperia vor avea probabil un litigiu amplu în instanțele olandeze sau internaționale, contestând decizia de intervenție. Există șanse mari ca hotărârea să fie supusă revizuirii în instanță.

Guvernul olandez a precizat că măsura poate fi atacată prin proceduri judiciare. government.nl

Dacă instanța va stabili că intervenția a fost ilegală sau disproporționată, guvernul trebuie să retragă controlul sau să plătească compensații. În plus, compania afectată are dreptul la despăgubiri. Legea Goods Availability Act prevede mecanisme de compensare atunci când ordonanțele guvernamentale cauzează pierderi.

Această intervenție trimite un semnal major: statul poate anula decizii corporative dacă acestea sunt considerate nocive din perspectivă națională.

Multinaționalele vor fi mai prudente atunci când își structurează filiale, decizii strategice sau transferuri de know-how.

Ar putea apărea o tendință de „re-europenizare” a managementului și structurilor decizionale ale firmelor prezente în Europa, cu separări stricte între sediul legal și cel operațional pentru a evita astfel de intervenții statale.

În plus, guvernele altor state din UE ar putea fi tentate să adopte măsuri similare în sectoare considerate strategice (energie, biofarmaceutice, AI), ceea ce ar putea fragmenta piața unică europeană.

Blocarea deciziilor majore la Nexperia perturbă perspectivele de investiții, fuziuni și proiecte de expansiune ale companiei. În mod indirect, clienții săi (în special industria auto) pot întâmpina incertitudini privind securitatea livrărilor de cipuri.

Deși producția curentă nu este afectată, restricțiile pe durata unui an sau mai mult pot limita inovarea, alocarea capitalului, parteneriatele strategice și extinderea.

Totuși, decizia Olandei a fost motivată tocmai pentru a preveni lipsa produselor Nexperia în caz de criză — un argument care sugerează că statul consideră compania suficient de vitală pentru industria europeană.

Parlamentari din Olanda și din Parlamentul European au salutat decizia, dar au subliniat că este una excepțională. Legislatorii vor urmări cu atenție cum se aplică măsura și dacă va fi un precedent.

La nivel european, Comisia și statele membre vor fi presate să conteste sau să reglementeze modul în care investițiile străine în active strategice pot fi monitorizate și controlate.

Unele voci susțin că UE trebuie să adopte un cadru mai ferm, uniform, care să permită revizuirea investițiilor străine în sectoare sensibile (similar cu mecanismele naționale de screening).

Deși Olanda este protagonistul acestei mișcări, consecințele vor reverbera inclusiv în România și Europa de Est:

Companiile locale care depind de lanțuri de furnizare de cipuri pot întâmpina instabilități sau fluctuații neașteptate de preț și disponibilitate.

Statele est-europene ar putea fi impulsionate să adopte legi similare de control al investițiilor străine în active strategice (energie, telecom, inteligență artificială). În domeniul cercetării și inovării, colaborările europene ar putea fi restricționate dacă se percep ca vulnerabile la scurgeri de tehnologie.

România, ca membră a UE, va participa la eventuale reglementări centrale de screening al investițiilor străine și trebuie să se adapteze la noile standarde de securitate industrială europeană.

Decizia de intervenție a guvernului olandez asupra Nexperia reprezintă un moment istoric: un stat european încearcă să îmblânzească puterea corporativă transnațională în numele securității tehnologice.