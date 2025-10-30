RESourceEU, planul prin care UE se distanțează de dependența față de China

În centrul atenției strategice ale Uniunii Europene (UE), materiile prime critice sunt o urgență în acest moment. Blocul european se află într‑o cursă contracronometru pentru a pune la punct un nou plan, numit „RESourceEU”, până la finalul anului care să diversifice aprovizionarea cu materii prime critice — precum litiu şi cupru — în afara influenţei tot mai apasatoare a Chinei.

În mijlocul unei furtuni geopolitice, deciziile de la Bruxelles devin relevante nu doar pentru industrie, ci pentru securitatea economică şi tehnologică a Europei.

Aşa cum a punctat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Europa nu mai poate face lucrurile la fel” — o declaraţie care sintetizează conştientizarea blocului că dependenţa actuală de un singur furnizor global pentru aceste resurse vitale a devenit un risc strategic major.

Europa se află într‑o poziţie de vulnerabilitate clară când vine vorba de materii prime critice. Potrivit datelor instituţiilor europene, pentru unele dintre aceste materiale blocul depinde în proporţie de 100 % de un singur furnizor terţ – de exemplu, furnizarea elementelor grele de pământ rar către UE este asigurată integral de China.

Acest fapt capătă dimensiune geopolitică într‑un moment în care relaţia cu Beijingul se tensionează, iar China extinde şi înăspreşte controalele la export pentru mineralele strategice.

Importanţa materiei prime critice aduce în prim‑plan industrii cheie: tranziţia verde, automobilele electrice, turbinele eoliene, semiconductoarele, aplicaţii militare şi spaţiale. Fără acces la aceste resurse, Europa riscă blocaje în lanţurile de aprovizionare sau să fie supusă şantajului economic.

De regulă, pentru a contracara astfel de riscuri, UE şi‑a formulat deja un cadru legislativ: Critical Raw Materials Act (CRMA), care urmăreşte să reducă dependenţa şi să crească capacitatea internă de extracţie, procesare şi reciclare.

Însă realitatea arată că în pofida acestor măsuri, ritmul schimbării este lent, iar Europa rămâne expusă la decizii externe — ceea ce determină apariţia noului plan la Bruxelles.

Noua iniţiativă, denumită „RESourceEU”, îşi propune să extindă şi să intensifice acţiunile deja începute în CRMA, pentru a face faţă presiunilor emergente.

Motivul acestui demers acut este unul bine definit: China a anunţat şi implementat în această lună restricţii mai severe la exportul de elemente rare de pământ şi alte minerale critice, ceea ce a generat semnale de alarmă în lanţurile industriale europene.

Pe de altă parte, deplasarea dialului strategic se datorează şi lecţiei dure pe care Europa a învăţat‑o în domeniul energetic, după invazia Rusiei în Ucraina: dependenţa excesivă de un furnizor unic nu este doar economică, ci o vulnerabilitate geopolitică.

Von der Leyen spunea:

„Am învăţat dur această lecţie cu energia; nu o vom repeta cu materiile prime critice.”

RESourceEU va veni să adauge la baza CRMA elemente precum: achiziţii comune între statele membre, stocare strategică, reciclare accelerată, parteneriate externe pentru extracţie şi procesare — toate acestea într‑un cadru de acţiune mai amplu şi mai rapid.

Astfel, noul plan apare nu ca o reformulare idilică a vechiului, ci ca un răspuns direct la o criză emergentă: dependenţa de materii prime critice, amplificată de tensiuni comerciale şi strategice, necesită o reacţie rapidă.

În elaborarea CRMA, UE a stabilit câteva obiective clare pentru 2030: să extragă cel puţin 10 % din consumul anual al UE de materiile strategice, să proceseze 40 % din consum în UE, să recicleze cel puţin 25 % şi să nu depindă de un singur stat pentru mai mult de 65 % din consumul unui material strategic.

Aceste cifre, deşi în sine ambiţioase, devin un reper pentru planul REsourceEU. De exemplu, în raportul recent, şeful agenţiei europene pentru materii prime strategice declara:

„UE trebuie să aloce peste 10 miliarde de euro pentru explorare, extracţie şi reciclare” pentru a-şi atinge obiectivele.

Prin urmare, planul UE va trebui să mobilizeze resurse financiare semnificative — atât din bugetul UE, cât şi din sectorul privat — şi să le lanseze într‑o manieră coordonată. De altfel, experţii susţin că fără mecanisme de finanţare inovatoare şi fără derisk‑ing (protecare împotriva riscurilor) proiectele nu vor putea fi realizate la timp.

Mai mult, conform informaţiilor, UE va căuta să încheie parteneriate cu ţări precum Australia, Canada, Chile, Groenlanda, Kazahstan, Uzbekistan şi Ucraina pentru a acoperi extracţia şi procesarea în afara blocului european.

Astfel, REsourceEU nu este doar un document teoretic, ci înseamnă o serie de acţiuni concrete: definirea de proiecte‑strategice, accelerarea procesului de autorizare, creşterea reciclării, constituirea unor stocuri, achiziţii comune şi deschiderea spre furnizori externi. Însă rămâne un mare „DAR”…

În pofida planurilor, UE se confruntă cu multiple obstacole. În primul rând, lipsa de finanţare: numeroşi lideri ai industriei au semnalat că „banii reprezintă un adevărat blocaj pentru agenda UE privind materia primelor critice”.

În al doilea rând, există rezistenţă socială şi de mediu la exploatarea de noi mine sau instalaţii de procesare — investitorii sunt reticenţi dacă proiectul poate fi blocat prin opoziţii locale sau prin probleme de permisiuni.

Un raport subliniază:

„Uniunile europene optează pentru urgenţă geopolitică în detrimentul drepturilor omului şi integrităţii ecologice … sacrificând comunităţile locale pentru o strategie care nu este durabilă sau corectă”.

Mai mult, relaţia tensionată cu China şi strategiile de export ale acesteia complică şi mai mult lucrurile. China deţine supra‑majoritatea valorilor de procesare ale pământurilor rare, ceea ce îi conferă un avantaj strategic pe piaţă.

Un analist de la MERICS avertizează: „China îşi poate arma monopolul în materiile prime critice … UE trebuie să se mişte rapid”.

În fine, fragmentarea internă a UE — în termeni de reglementări, permisiuni de exploatare, infrastructură — poate întârzia proiectele strategice. Un articol vorbeşte despre faptul că „abordarea fragmentată a UE ar putea să oprească progresul”.

Astfel, provocările sunt numeroase: financiar‑economice, geopolitice, tehnologice, sociale şi de mediu. Însă ele nu diminuează nevoia de intervenţie — dimpotrivă, o accentuează.

Industria europeană – de la automotive la apărări, de la digital la energie regenerabilă – are nevoie de un flux continuu şi sigur de materii prime critice. De ce? Pentru că aceste resurse – litiu, cupru, pământuri rare, grafit, niobiu, vanadiu – sunt elementele esenţiale în baterii, electromobilitate, turbine eoliene, semiconductoare, aplicaţii militare şi spaţiale.

Date recente arată că pentru litiu, de exemplu, cererea UE ar putea creşte de 12 × până în 2030 şi de 21 × până în 2050.

Planul REsourceEU, aşadar, nu vine doar să protejeze industria europeană, ci să îi permită să rămână competitivă într‑o lume în care din ce în ce mai mult se joacă miza tehnologică şi strategică.

În discursul său, von der Leyen a insistat:

„Scopul este să asigurăm accesul la surse alternative de materii prime critice în termeni scurţi, medii şi lungi pentru industriile noastre europene.”

De asemenea, achiziţiile comune şi stocarea strategică pe care le vizează planul ar putea oferi un avantaj industriei: prin negociere colectivă, statele membre pot obţine preţuri mai bune, condiţii mai favorabile şi un nivel mai mare de predictibilitate. În mod similar, reciclarea – element invariabil al noii strategii – poate deveni un sector în sine şi poate reduce presiunea asupra extracţiei externe.

Totuşi, pentru ca toate acestea să funcţioneze, lanţul valoric complet — de la extracţie la procesare, de la reciclare la fabricarea componentelor finale — trebuie să fie integrat şi eficientizat. Iar aici, UE are nevoie de timp, planificare şi resurse.

Planul REsourceEU poartă cu sine o dimensiune strict geopolitică. Europa nu poate trata doar ca‑şi cum ar fi vorba de materie primă şi industrie — ci de securitate.

China a demonstrat deja că îşi poate folosi controlul asupra materiilor strategice ca un instrument de exercitare a influenţei economice.

Faptul că UE, în paralel cu iniţierea planului, încearcă să convingă o delegaţie chineză să grăbească aprobările de export pentru importatorii săi majori arată că dialogul rămâne elementul central al strategiei.

Pe de altă parte, în contextul grupului G7, miniştrii energiei şi mediului se reunesc pentru a „juca un război simulativ” privind de‑riscurizarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice.

Europa trebuie să aleagă dacă vrea să rămână spectator, să reacţioneze, sau să devină actor activ în această cursă. Von der Leyen a subliniat că „Europa nu mai poate să facă lucrurile la fel” — ceea ce implică o redirecţionare strategică.

Prin diversificarea furnizorilor — cu Australia, Canada, Chile, Groenlanda, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina etc. — UE caută să reducă vulnerabilitatea structurii sale de aprovizionare.

Totodată, standardele de mediu, sociale şi guvernanţă (ESG) apar ca un element de diferenţiere: Europa vizează materii prime „responsabil produse”, într‑un cadru democratic şi transparent, pentru a evita capcanele dependenţei de marele furnizor.

În esenţă, planul este şi o pledoarie pentru suveranitate – industrială, tehnologică, strategică.

Faptul că UE îşi adânceşte eforturile privind materiile prime critice aduce oportunităţi directe pentru statele membre, inclusiv pentru România şi regiunea Europei de Est.

Având în vedere potenţialul geologic, infrastructura existentă şi necesitatea de a atrage investiţii, rolul acestor ţări poate fi substanţial.

Un raport menţiona faptul că în Spania – dar analog ar putea fi şi în România – există regiuni aflate încă „larg neexplorate”, care ar putea contribui la extracţia de materii prime strategice.

Pentru România, există recent informaţii că un proiect de minerit de magneziu va relua exploatarea unei foste mine, cu implicare străină şi intenţia de a furniza aproape jumătate din necesarul UE pentru acest material.

Este momentul pentru autorităţi, companii şi mediul academic să identifice avantajele competitive locale: acces la infrastructură, reglementări atractive, formare profesională, reciclare.

De asemenea, cooperarea transfrontalieră în Europa de Est ar putea să genereze sinergii pentru lanţuri de aprovizionare regionale.

În paralel, trebuie urmărite două lucruri: respectarea standardelor de mediu şi sociale pentru a nu transforma exploataţia de materii prime într‑o sursă de conflict local, dar şi accelerarea autorizaţiilor şi investiţiilor, pentru a nu rămâne doar spectator într‑o piaţă globală ce evoluează rapid.

Intervalul până la 2030 este esenţial. Obiectivele de extracţie, procesare şi reciclare – menţionate mai sus – trebuie atinse sau cel puţin puse pe un traseu clar. Problema este că multe proiecte strategice, odată aprobate, necesită 10‑15 ani până la punerea în funcţiune. Consilium+1

De aceea, noul plan REsourceEU se cere a fi implementat „cu viteză şi acţiune”, după cum a avertizat comisia de experţi. Dacă întârzierea persistă, există riscul ca Europa să rămână pasivă într‑o competiţie globală în care timpul joacă în defavoarea sa.

În plus, creşterea cererii – influenţată de tranziţia la electric, de creşterea cheltuielilor de apărare şi de digitalizare – amplifică presiunea. De exemplu, şeful EIT RawMaterials a explicat că cererea pentru elemente precum vanadiu, titan, molibden va creşte, iar Europa trebuie să anticipeze acum.

Pentru companii, asta înseamnă să anticipeze contracte de offtake (achiziţii viitoare garantate), să participe la reţele de reciclare, să utilizeze tehnologii de procesare avansată şi să se pregătească pentru o piaţă cu mai multă competiţie, dar şi mai multe bariere de acces.

Calendarul este strâns: până la finele anului UE intenţionează să prezinte planul, iar în următorii ani să înceapă selectarea, finanţarea şi autorizarea proiectelor strategice. Dacă face acest lucru corect, poate să recupereze terenul pierdut faţă de actorii globali. Dacă nu — riscul este ca Europa să rămână spectator într‑o lume în schimbare rapidă.

Procesul de transformare pe care îl lansează UE prin REsourceEU este unul de o importanţă echivalentă cu tranziţia energetică sau cu politica industrială majoră.

Dependenţa de materii prime critice nu este doar o problemă economică, ci o chestiune de suveranitate, securitate şi competitivitate globală.

Avem în vedere mai multe verigi: extracţie, procesare, reciclare, achiziţii, stocare, diversificare geografică, parteneriate strategice. Fiecare dintre ele trebuie să funcţioneze, altfel întregul lanţ riscă să cedeze.

Pentru România şi statele din Europa de Est, aceasta este o oportunitate – dar şi o provocare. Participarea la lanţurile europene de materii prime critice presupune investiţii, reforme, formare, dar poate aduce un rol strategic regional, aducând valoare adăugată locală, locuri de muncă îndrăzneţe şi tehnologii viitoare.

Însă timpul se scurge. Dacă Europa nu mobilizează rapid resursele, nu creează mecanismele de finanţare, nu simplifică autorizaţiile, nu încheie parteneriate externe şi nu‑şi regenerează lanţurile interne, riscă să nu facă faţă la ceilalţi jucători globali — în special China — care deja îşi consolidează poziţia.

În cuvintele comisiei:

„Este momentul să accelerăm şi să luăm acţiunea necesară.”

Pentru Europa, nu e doar o oportunitate de a face lucrurile bine — este poate ultima şansă de a nu rămâne blocată într‑o dependenţă strategică care ar putea costa scump.