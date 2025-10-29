Comisia Europeană pregătește reorganizarea departamentelor. Personalul avertizează asupra lipsei de transparență

Un amplu proces de reorganizare a Comisiei Europene a generat îngrijorări printre angajați cu privire la securitatea locurilor de muncă și la modul în care vor fi implicați în deciziile privind viitorul instituției, potrivit analiștilor Politico.

Reformele fac parte dintr-o strategie mai largă a executivului UE de a spori eficiența administrativă și de a oferi „valoare pentru bani”, reducând costurile și complexitatea operațiunilor.

Marți, asociația de angajați TAO a Comisiei Europene a transmis un mesaj către zecile de mii de angajați din Bruxelles, solicitând conducerii să asigure că vocile personalului de rând sunt luate în considerare în cadrul revizuirii „la scară largă” a serviciului public.

Potrivit raportului, șeful bugetului și administrației publice al UE, Piotr Serafin, a fost însărcinat cu această evaluare, cu scopul de a crea „o administrație publică modernă și eficientă, care să răspundă priorităților politice” și să reducă „complexitatea și, acolo unde este posibil, costurile”.

TAO a subliniat că „această schimbare nu poate avea loc fără discuții cu angajații pentru a construi împreună noi moduri de lucru”.

Emailul organizației avertizează că „nu este posibil să pregătim o nouă organizare a Comisiei pe baza unor simple sondaje sau consultări — trebuie să implicăm angajații prin sindicatele lor reprezentative încă de la început”.

Grupul de lucru responsabil cu restructurarea, consiliat de fostul Secretar General al Comisiei, Catherine Day, a organizat o serie de ateliere cu angajații.

Totuși, documentele interne arată că proiectul s-a confruntat cu „rezistență și cinism” din partea colegilor, probleme de „ierarhie și rigiditate”, precum și „comunicare și implicare slabă”, amplificate de „lipsa de leadership”.

În notițele oficialilor superiori, se atrage atenția că revizuirea va trebui să gestioneze „pierdere de încredere” în rândul echipelor și să abordeze „percepția unor agende ascunse sau lipsa de transparență [care] poate pune în pericol eforturile de schimbare”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că „membrii personalului vor fi un actor important pe tot parcursul procesului de revizuire … Reprezentanții angajaților vor fi, de asemenea, implicați odată ce revizuirea va începe toamna aceasta”.

Pe fondul reformei, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, urmărește ca instituția să poată răspunde mai rapid la schimbările geopolitice, inclusiv prin posibile fuziuni de departamente. Recomandările revizuirii vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Totuși, lipsa unui tablou clar privind locurile de muncă care ar putea fi restructurate a alimentat temeri că angajații tineri sau cei cu contracte pe termen scurt ar putea fi cei mai afectați.

„Cei care au un contract pe termen nedeterminat au puține motive de îngrijorare pentru pierderea locului de muncă, cel puțin deocamdată”, a declarat un oficial de nivel mediu, sub protecția anonimatului. „Sunt mai preocupați de pierderea unor beneficii sau contribuții ale angajatorului”. „Cei mai expuși sunt cei cu contracte pe termen scurt și agenții contractuali”, a adăugat oficialul. „Aceștia sunt cei pe care trebuie să-i sprijinim acum și care nu au reprezentare, pentru că se tem să fie vocali sau să participe la sindicate. Ei tind să fie ca fantomele, nu vor să fie expuși, deci vocea lor nu se aude”.

Conform unui raport din 2023, peste un sfert din cei peste 30.000 de angajați ai Comisiei sunt temporari sau contractuali, incluzând cercetători, juriști, ofițeri de politici și traducători, care asigură funcționarea zilnică a administrației UE.