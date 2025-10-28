Comisar european: Comisia va stabili în noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv

Comisia Europeană va decide până la finalul lunii noiembrie dacă România respectă cerințele privind deficitul excesiv, ceea ce ar putea evita suspendarea fondurilor europene, a declarat marți la București Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, a declarat la Palatul Victoria că deficitul României, estimat la 9,3% din PIB, impune luarea de măsuri curajoase pentru reducerea vulnerabilităților țării. Comisarul a subliniat că amploarea și natura măsurilor adoptate corespund eforturilor de a realinia România la cerințele financiare europene.

Comisarul a precizat că, în urma colaborării strânse cu Guvernul și autoritățile române, inclusiv cu prim-ministrul și ministrul de Finanțe, deficitul bugetar este așteptat să ajungă la 8,4%. Acesta a evidențiat importanța respectării țintei de deficit pentru 2026, ca parte a eforturilor de corectare a deficitului excesiv până în 2030 și pentru menținerea stabilității financiare.

Dombrovskis a explicat că este important ca România să își păstreze accesul la piețele internaționale de capital pentru a se asigura că își poate finanța priotitățile de politici, la costuri acceotabile.

Comisia Europeană va stabili dacă România poate să îndeplinească cerințele fiscale europene pentru procedura de deficit fiscal excesiv, până la sfârșitul lunii viitoare. Dacă Comisia va oferi un rezultat pozitiv aceasta va putea preveni suspendarea fondurilor europene.

Dombroskis a explicat că evaluarea Comisiei este pozitivă. Potrivit comisarului, România va putea să mizeze pe sprijinul substanțial al Uniunii, prin fondurile de coeziune, prin bugetul european pe termen lung și pri instrumentul SAFE.

”Noi contăm ca România să fie în continuare un partener important, pentru a ne lupta cu provocările cu care ne luptăm astăzi”, a declarat Dombroskis.