Economie

Industria auto, într-o situație riscantă din cauza restricțiilor impuse de R.P. Chineză

Comentează știrea
Industria auto, într-o situație riscantă din cauza restricțiilor impuse de R.P. ChinezăSursă foto: Freepik.com
Din cuprinsul articolului

Industria auto europeană se confruntă cu riscuri majore în aprovizionare după ce R.P. Chineză a impus noi restricţii la exportul de pământuri rare. Măsura afectează în special producţia de baterii şi semiconductori, elemente cruciale pentru vehiculele electrice, și ar putea declanșa perturbări semnificative în lanțurile globale de aprovizionare, atrag atenția principalele asociații din sector, potrivit CNBC.

Restricțiile Chinei și impactul asupra industriei auto din Europa

Noile restricții chineze privind exportul de pământuri rare au fost anunțate săptămâna trecută de Ministerul Comerțului din China. Autoritățile de la Beijing susțin că scopul este prevenirea „utilizării abuzive” a acestor resurse în domenii sensibile, inclusiv cel militar.

Deși guvernul chinez afirmă că „nu se teme de un război comercial” cu Statele Unite, măsura a fost percepută ca un factor de presiune asupra producătorilor europeni.

Europa a resimțit primele efecte în urmă cu câteva luni

În Europa, primele efecte s-au resimțit încă din aprilie, când China a aplicat restricții inițiale pentru pământurile rare. În iulie, a fost semnat un acord menit să accelereze livrărilede materiale critice către continent, însă întârzierile și blocajele persistă.

Parchetului din Tijuana, atacat cu drone. Cartelurile de droguri, suspectate de autorități
Parchetului din Tijuana, atacat cu drone. Cartelurile de droguri, suspectate de autorități
Simona Cristina Stan, sora lui Carmen Dan, a mai fost anchetată și în 2017 și 2024. N-a pățit nimic
Simona Cristina Stan, sora lui Carmen Dan, a mai fost anchetată și în 2017 și 2024. N-a pățit nimic
mașini

Mașini. Sursa foto: Freepik

Asociația Industriei Auto Germane (VDA) avertizează că noile reglementări vor avea „consecințe de anvergură asupra livrărilor către Germania și restul Europei”, afectând nu doar producția de automobile, ci și transportul componentelor în lanțul industrial.

China furnizează cea mai mare parte de pământuri rare la nivel mondial

China furnizează aproximativ 70% din oferta mondială de pământuri rare, minerale esențiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, semiconductorilor, turbinelor eoliene și echipamentelor de apărare. Orice restricție suplimentară poate duce la creșteri de prețuri și perturbări majore în lanțurile industriale globale.

Un purtător de cuvânt al VDA a declarat pentru CNBC: „Noile restricții vor afecta în special industriile de baterii și semiconductori și, implicit, întreaga industrie auto”. Reprezentanții organizației solicită guvernului german și Comisiei Europene să gestioneze situația „în mod ferm” în relația cu Beijingul pentru a găsi rapid o soluție viabilă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:38 - Parchetului din Tijuana, atacat cu drone. Cartelurile de droguri, suspectate de autorități
13:26 - Simona Cristina Stan, sora lui Carmen Dan, a mai fost anchetată și în 2017 și 2024. N-a pățit nimic
13:13 - Autostrada A7, inaugurare cu probleme. Lotul 2 Ploiești–Buzău se deschide doar pe un sens
13:09 - Bărbierul din Sevilla, Callas – Oana Pellea și Lacul Lebedelor, pe scena Operei Naționale București în ultima săptămâ...
13:02 - Finanțare de urgență pentru Argentina, din SUA. Sprijin politic și economic pentru președintele liberal Milei
12:56 - Industria auto, într-o situație riscantă din cauza restricțiilor impuse de R.P. Chineză

HAI România!

Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu
Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are

Proiecte speciale