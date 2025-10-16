Industria auto, într-o situație riscantă din cauza restricțiilor impuse de R.P. Chineză

Industria auto europeană se confruntă cu riscuri majore în aprovizionare după ce R.P. Chineză a impus noi restricţii la exportul de pământuri rare. Măsura afectează în special producţia de baterii şi semiconductori, elemente cruciale pentru vehiculele electrice, și ar putea declanșa perturbări semnificative în lanțurile globale de aprovizionare, atrag atenția principalele asociații din sector, potrivit CNBC.

Noile restricții chineze privind exportul de pământuri rare au fost anunțate săptămâna trecută de Ministerul Comerțului din China. Autoritățile de la Beijing susțin că scopul este prevenirea „utilizării abuzive” a acestor resurse în domenii sensibile, inclusiv cel militar.

Deși guvernul chinez afirmă că „nu se teme de un război comercial” cu Statele Unite, măsura a fost percepută ca un factor de presiune asupra producătorilor europeni.

În Europa, primele efecte s-au resimțit încă din aprilie, când China a aplicat restricții inițiale pentru pământurile rare. În iulie, a fost semnat un acord menit să accelereze livrărilede materiale critice către continent, însă întârzierile și blocajele persistă.

Asociația Industriei Auto Germane (VDA) avertizează că noile reglementări vor avea „consecințe de anvergură asupra livrărilor către Germania și restul Europei”, afectând nu doar producția de automobile, ci și transportul componentelor în lanțul industrial.

China furnizează aproximativ 70% din oferta mondială de pământuri rare, minerale esențiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, semiconductorilor, turbinelor eoliene și echipamentelor de apărare. Orice restricție suplimentară poate duce la creșteri de prețuri și perturbări majore în lanțurile industriale globale.

Un purtător de cuvânt al VDA a declarat pentru CNBC: „Noile restricții vor afecta în special industriile de baterii și semiconductori și, implicit, întreaga industrie auto”. Reprezentanții organizației solicită guvernului german și Comisiei Europene să gestioneze situația „în mod ferm” în relația cu Beijingul pentru a găsi rapid o soluție viabilă.