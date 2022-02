Prințul Harry ajunge în fața judecătorilor. Va fi o bătălie juridică dură: Dovezile vor fi prezentate la Înalta Curte

Un purtător de cuvânt al prințului Harry a spus: „Pot confirma că ducele a depus o plângere împotriva Associated Newspapers Limited”.

Prințul Harry lansează o nouă bătălie juridică după modelul soției sale Meghan, ducesa de Sussex, care a formulat anterior o plângere împotriva ANL pentru articole care reproduceau părți dintr-o scrisoare scrisă de mână către tatăl ei, Thomas Markle.

Nu se știe ce la titlu din grupul Daily Mail and General Trust (DMGT) – care include Metro, MailOnline și Mail on Sunday – se referă acțiunea raportată de Ducele de Sussex. Dar s-a susținut în această seară că intenționează să prezinte dovezile la Înalta Curte.

Jurnalistul regal Cameron Walker a scris pe Twitter: „Prințul Harry a lansat o acțiune de calomnie la Înalta Curte împotriva editorului Daily Mail. Nu se știe la ce titlu sau articol anume se referă revendicarea”.

Acțiunea lui Harry vine în urma unui proces civil câștigat de Meghan Markle

Se referea la Mail on Sunday și la publicarea de către MailOnline a unor părți dintr-o scrisoare „personală și privată” pe care i-a trimis-o lui Thomas Markle în 2018. Ziarul a susținut atunci că era în interesul public să dezvăluie ce scria ducesa acolo.

Dar luna trecută, Înalta Curte a decis că i-au încălcat viața privată. Meghan a primit despăgubiri de o liră sterlină pentru utilizarea abuzivă a informațiilor private. În plus, editorul va plăti și o sumă confidențială în despăgubiri pentru „încălcarea drepturilor de autor” prin publicarea unor părți din scrisoare.

De asemenea, se așteaptă ca editorul să acopere o mare parte din costurile legale ale lui Meghan, care ar putea ajunge la șapte cifre. Corespondentul ITV Royal, Chris Ship, a postat pe Twitter: „Sussex s-au întors la Înalta Curte cu Associated Newspapers – editorii Daily Mail/Mail on Sunday. Prințul Harry a lansat acțiunea de calomnie – dar în prezent nu este clar care articol sau poveste face obiectul plângerii sale. Biroul Prințului Harry confirmă pentru ITV News că a lansat o acțiune de calomnie împotriva Associated Newspapers Ltd.

Ducii de Sussex nu mai iartă presa britanică

„Dar ei refuză să explice în continuare pentru ce duce ducele de Sussex dă în judecată grupul de ziare”, relatează Express.

Mai mult, Harry a introdus o contestație la Înalta Curte împotriva unei decizii a Ministerului de Interne de a nu-i permite să plătească personal de protecție în timp ce se află în Regatul Unit. Avocații săi spun că el și familia lui „nu se pot întoarce la el acasă”, deoarece este prea periculos.

Ducele spune că echipa sa de protecție privată din SUA nu are acces la informațiile secrete din Regatul Unit, necesare pentru a-și păstra soția și copiii în siguranță.