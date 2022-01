Toată Casa Regală fierbe. Dezvăluirile din cartea cu memorii sunt zdrobitoare. Experții regali anunță potopul după  Harry

Prințul Harry și-a anunțat anul trecut planurile de a publica o carte de memorii în care va relata despre „greșelile şi lecțiile învățate” din viața sa de până acum. Totuși, Ducele de Sussex a fost avertizat că lansarea cărții ar putea agrava tensiunile cu Familia Regală și „s-ar întoarce din greu” asupra lui.

Harry nu ţine de nimic, va publica cartea cu memorii exact când Regina Elisabeta îşi va sărbători Jubileul de platină

Expertul în limbajul corpului, Jesus Enrique Rosas, a spus că memoriile s-ar putea dovedi a fi o idee atât de proastă pentru cariera lui în încercările sale de a se îndepărta de monarhie prin scandaluri. Roses a spus: Dacă menționează din nou sănătatea mintală și poți să pariezi că o va face, se va lovi de un zid. Dacă ești o celebritate și scrii memoriile, este pentru a valorifica faptul că ai fani care vor să afle ceva nou despre tine. Ceva secret cu care te lupți de ani de zile. Dar Harry are o problema, dar nu cu viața lui de când s-a născut, ci fcu amilia sa, uitând că dacă astăzi trăiește în lux se datorează doar familiei sale.

Prințul Harry şi Meghan Markle, deşi au declarat că vor să fie lăsați în pace, tocmai ei n-o fac şi alimentează scandalurile

Ducele de Sussex a vorbit despre propriile lupte cu sănătatea mintală, declanţându-se după moartea tragică a mamei sale, Prințesa Diana. Și în 2021, și-a unit forțele cu prezentatorul de talk-show Oprah Winfrey în The Me You Can’t See de la Apple+ pentru a discuta despre luptele sale în încercarea de a-i ajuta pe alții să caute ajutor. El a recunoscut că a refuzat să discute despre mama lui ani de zile și că a dezvoltat anxietate la 20 de ani.

Ducele a spus: „Nu am vrut să mă gândesc la ea. Pentru că dacă mă gândesc la ea, atunci va aduce în discuție faptul că nu o pot aduce înapoi. Ce rost are să te gândești la cineva pe care l-ai pierdut și nu se va mai întoarce niciodată?”

El a adăugat: „Eram dispus să beau. Eram dispus să mă droghez. Eram dispus să încerc să fac lucrurile care m-au făcut să mă simt mai rău. Eram atât de supărat pe ceea ce sa întâmplat cu ea. Și faptul că nu a existat dreptate deloc. Aceiași oameni care au urmărit-o în tunel au fotografiat-o murind pe bancheta din spate a acelei mașini şi nu au făcut nimic pentru a o ajuta”, de povestit Harry încă furios.

Cartea Ducelui de Sussex urmează să fie lansată în acestă vară, dar nu se ştie data exactă. Mai mult a fost sfătuit să nu-i distrugă sărbătoarea buncii sale, scrie Express.