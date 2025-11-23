„Bomba cu ceas” descoperită de Banca Centrală a Rusiei. Gaura e cât bugetul pe doi ani

Banca Centrală a Rusiei a descoperit o adevărată „bombă cu ceas” în bilanțurile băncilor: 10 trilioane de ruble (circa 110 miliarde de euro) credite neperformante, adică împrumuturi care este foarte puțin probabil să mai poată fi plătite, potrivit The Moscow Times. Pentru a înțelege adevărata dimensiune a problemei, suma este echivalentul întregului buget al Federației Ruse pe doi ani.

Încetinirea economiei ruse, escaladarea sancțiunilor impuse din cauza invaziei din Ucraina și creșterea bruscă a ratelor dobânzilor au creat această „bombă cu ceas” din sistemul bancar rusesc, echivalentă cu două bugete anuale ale Moscovei.

Volumul total al creditelor problematice deținute de persoanele juridice în bilanțurile băncilor a ajuns la 10,4 trilioane de ruble până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, a anunțat vineri Banca Centrală a Rusiei.

De la începutul anului, datoriile pe care companiile și antreprenorii individuali nu le-au rambursat la timp au crescut cu 1,9 trilioane de ruble și cu 600 de miliarde în al treilea trimestru.

O serie de companii miniere și metalurgice, afectate de scăderea cererii și a prețurilor produselor lor, au necesitat restructurarea datoriilor în ultimele luni, mai arată Banca Centrală a Federației Ruse.

Autoritatea de reglementare continuă spunând că anterior, industria petrolului și gazelor, care s-a confruntat cu sancțiuni și o scădere bruscă a prețurilor petrolului, a întâmpinat probleme cu creditele.

Banca Centrală estimează că volumul total al problemelor din sistemul bancar a ajuns la 24% din bugetul federal (42,8 trilioane de ruble), dublu față de bugetul anual al Moscovei (5 trilioane de ruble), de șapte ori mai mare decât bugetul anual al Sankt Petersburgului și de aproximativ 19 ori mai mari decât bugetele anuale ale regiunilor bogate, cum ar fi Regiunea Sverdlovsk (530 de miliarde de ruble) sau Teritoriul Krasnodar (600 de miliarde de ruble).

La sfârșitul lunii septembrie, potrivit analiștilor Expert RA, una din patru companii cu credite era restantă, o pondere care a fost cea mai mare din cei șase ani de statistici disponibile. Un total de 165.000 de persoane juridice erau restante - cu 41.000 mai multe decât la începutul anului și cu 100.000 mai multe decât înainte de război.

Întreprinderile rusești pierd profituri, în timp ce cheltuielile cu dobânzile la datorii cresc odată cu ratele dobânzilor, notează Expert RA.

În 2024, companiile au plătit băncilor 11,5 trilioane de ruble în dobânzi - cu 83% mai mult decât în ​​anul precedent. Iar în 2025, cheltuielile lor cu dobânzile au crescut cu încă 54%, ajungând la 7,5 trilioane de ruble în prima jumătate a anului.

Între timp, profitul net (profit minus pierdere) din economie a scăzut pentru al doilea an consecutiv - cu 8,4%, ajungând la 13,1 trilioane, conform datelor Rosstat pentru perioada ianuarie-iunie.

Conform estimărilor CMASF, în medie, întreprinderile plătesc un record de 39% din profiturile lor înainte de impozitare pentru a plăti dobânzi la datorii. Și o serie de industrii - construcții, prelucrarea lemnului, inginerie mecanică, produse chimice și metalurgie - nu pot câștiga suficient nici măcar pentru a plăti dobânzi băncilor: astfel de cheltuieli sunt de 2-4 ori mai mari decât profiturile lor.

Băncile rusești văd amenințarea unei crize bancare majore în țară în următoarele 12 luni, au declarat bancheri de rang înalt pentru Bloomberg în această vară. Potrivit surselor agenției, amploarea problemei este estimată la trilioane de ruble: bancherii sunt îngrijorați de faptul că un număr tot mai mare de clienți corporativi și de retail nu își pot rambursa împrumuturile din cauza ratelor mari ale dobânzilor.

Surse Bloomberg subliniază că situația din sistemul bancar devine periculoasă: companiile de construcții se confruntă cu probleme, iar industria și chiar sectorul militar al economiei ruse încep să stagneze. Drept urmare, există un risc tot mai mare ca criza datoriilor să se extindă în întregul sistem financiar anul viitor, dacă condițiile nu se schimbă, au avertizat sursele agenției.