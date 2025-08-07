Economie Colaps financiar în Rusia, la o zi după întâlnirea lui Putin cu emisarul lui Trump







Întâlnirea dintre Vladimir Putin și trimisul special al lui Donald Trump a declanșat reacții negative în economia rusă. Acțiunile marilor companii s-au prăbușit, rubla s-a slăbit, iar guvernul rus rescrie din nou bugetul, cu un deficit estimat la 9 trilioane de ruble.

Întâlnirea recentă de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și Stephen Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, a avut un efect rapid asupra bursei din Rusia. În lipsa unor vești favorabile privind posibile relaxări de sancțiuni, investitorii au reacționat negativ, iar principalele indicii bursiere au închis ziua pe roșu, notează Agerpres.

Conform publicației Dialog, indicele MOEX a scăzut cu 0,8%, până la 2764,62 puncte, în timp ce indicele RTS a pierdut 1%, ajungând la 1086,05 puncte. Slăbirea rublei a adăugat un nou semnal de presiune asupra economiei rusești.

Printre cele mai afectate de această scădere s-au numărat companiile de stat și cele din sectoarele strategice, inclusiv:

Rosneft : -2,3%

Positive Group : -2,2%

MTS : -1,3%

Gazprom: -1,2%

Scăderile afectează în special companiile considerate a susține, direct sau indirect, efortul militar al Kremlinului, într-un context tot mai tensionat legat de noi sancțiuni economice pe care Washingtonul le-ar putea impune.

Președintele Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe de 25% asupra produselor din India, pe fondul faptului că statul asiatic continuă să achiziționeze petrol din Rusia, contribuind astfel indirect la finanțarea guvernului Putin.

Această decizie a fost interpretată ca un mesaj clar de descurajare a partenerilor comerciali ai Rusiei și ca un posibil precursor pentru sancțiuni secundare extinse, care ar putea fi anunțate după 8 august, în funcție de evoluțiile diplomatice.

Pe fondul scăderii încasărilor din petrol și gaze și al creșterii continue a cheltuielilor, Guvernul Federației Ruse este din nou nevoit să revizuiască bugetul federal – a doua astfel de ajustare într-un singur an.

Conform surselor din presa rusă:

Cheltuielile bugetare au atins deja 42,9 trilioane de ruble

Veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 20% în perioada ianuarie–iulie 2025

În ultimele trei luni, scăderea veniturilor energetice a depășit 30% comparativ cu anul anterior

Deficitul bugetar, planificat inițial la 3,8 trilioane, ar putea atinge între 6 și 9 trilioane de ruble până la finalul anului.

Banca Centrală a Rusiei a sugerat că ar putea fi nevoită să își ajusteze politica monetară dacă Ministerul Finanțelor nu reușește să mențină echilibrul bugetar.

Serghei Aleksashenko, fost ministru adjunct al Finanțelor, a identificat drept cauză principală nu doar scăderea prețului petrolului, ci și reducerea producției, ceea ce afectează direct capacitatea statului de a colecta taxe.

Ministerul Dezvoltării Economice va fi, cel mai probabil, nevoit să revizuiască prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2025, de la 2,5% la doar 1,5–2%.