Bolojan nu demisionează: România nu are nevoie de o criză politică

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că, în contextul problemelor economice și sociale actuale, țara nu are nevoie de o criză politică. El a precizat că așteaptă decizia PSD privind menținerea în coaliție, stabilită pentru 20 aprilie, dar subliniază că nu ia în calcul o demisie, potrivit Gov.

Bolojan, despre o posibilă criză politică

„Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a afirmat Bolojan.

„În condiţiile de astăzi și în situația în care ne găsim, atât din punct de vedere al situației economice și bugetare interne, cât și din perspectiva contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur și simplu fac o constatare”, a mai spus premierul.

Bolojan a declarat că nu poate influența deciziile PSD, dar a avertizat că, în cazul în care social-democrații vor provoca o criză politică, „își vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”.

Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
Inteligența artificială tinde să ofere sfaturi greșite pentru a îi flata pe utilizatori, potrivit unui nou studiu
Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Referindu-se la prioritățile guvernului, liderul PNL a precizat: „Cea mai importantă problemă este ca în aceste zile, cât timp am această responsabilitate, să fac ceea ce trebuie pentru România. Avem probleme în fiecare zi – de la combustibil, energie, investiții sau alte chestiuni economice – și nu este momentul pentru speculații politice.”

Nu va demisiona

Premierul a mai afirmat că nu va demisiona în eventualitatea unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD sau AUR, subliniind că guvernarea trebuie să rămână stabilă: „Sper să nu avem o criză politică, pentru că nu este bine pentru România. În momentul în care s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, haideți să vedem cum vor evolua lucrurile.”

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video

El a reiterat că și-a concentrat eforturile pe menținerea echilibrului în coaliție: „Când ești premierul unei coaliții, ești în primul rând premierul României și nu al unui partid sau altul. Toate deciziile guvernamentale au fost luate cu acordul coaliției, conform programului de guvernare.”

Ce spune Grindeanu

De partea cealaltă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că social-democrații ar fi putut rămâne în opoziție, dar au ales să intre la guvernare. „Asta nu înseamnă că toate deciziile din coaliție au fost cele mai bune. Dacă continuăm doar de dragul unei stabilități forțate, am putea produce mai mult prejudiciu contextului general”, a afirmat liderul PSD.

Stiri calde

12:09 - Sarah Ferguson, sub presiune în ancheta Epstein. Se cere audierea ei în Congresul SUA
12:03 - Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
11:53 - Inteligența artificială tinde să ofere sfaturi greșite pentru a îi flata pe utilizatori, potrivit unui nou studiu
11:50 - Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici
11:47 - Marco Rubio: Ucraina nu este războiul Americii, dar am contribuit mai mult ca oricine. E nemulțumit de lipsa de ajuto...
11:41 - Moartea unui bebeluș din Vrancea, investigată de poliție. Mama a fost cea care l-a găsit

Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici
Înainte de spovedanie
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
