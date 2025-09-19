Bolojan, despre întâlnirea cu primarii: Sunt două aspecte, dar nu un refuz

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după ce Asociația Municipiilor din România (AMR) l-a acuzat că „a lipsit fără explicații” de la întâlnirea cu primarii organizată miercuri la Guvern, că nu a participat la ședință întrucât programul său s-a suprapus cu o altă activitate. „Am fost la toate consultările cu autoritățile locale, deci m-am văzut în aceste trei luni de zile de cel puțin 10 ori cu autoritățile locale”, a spus acesta, la un post TV.

Bolojan a precizat că există două aspecte legate de această situație: problema de fond și cea a participării. El a menționat că, în ultimele trei luni, a participat la cel puțin zece întâlniri cu autoritățile locale, subliniind că nu a fost vorba despre un refuz.

„Deci, n-a fost un refuz de întâlnire, ieri s-au suprapus două activități și n-am mai putut să ajung la întâlnirea cu primarii”, a spus acesta.

El a adăugat că, în privința divergențelor, niciun primar sau președinte de consiliu județean nu este mulțumit atunci când trebuie să reducă personalul, însă statul transferă autorităților locale sume importante. „Nemaiputând transfera acești bani, începând de anul viitor, trebuie făcută o reducere de cheltuieli”, a mai spus acesta.

Premierul a declarat că statul nu mai poate susține aceleași transferuri financiare și că primăriile au acum posibilitatea să majoreze impozitul pe proprietate. El a precizat că reducerea cheltuielilor de personal este inevitabilă, întrucât există norme clare privind numărul de angajați raportat la populație.

„Dacă s-ar reduce 10% de angajați din toată țara din primării, ceea ce înseamnă 13.000 de angajați, înseamnă că jumătate din primării trebuie să reducă din personal, jumătate care și-au calculat corect personalul nu trebuie să facă nimic. Nu va fi unitar, pentru că unii s-au gospodărit mai bine, nu au risipit banii, iar alții au exagerat”, a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă există deja un acord pentru reducerea personalului, premierul a spus: „Întotdeauna o variantă de reducere de personal nu este ușor de aplicat, nu este comod. Permanent vor fi discuții de cum să se facă lucrurile. Eu ce sper? Sper să ajungem la o soluție, pentru că eram cu toții că la asemenea deficit nu poți să-l reduci dacă nu scazi cheltuielile”.

Reprezentanții primarilor din țară au fost chemați miercuri, de la ora 16:00, la Guvern pentru discuții pe tema reformei administrației locale. La final, aceștia s-au declarat nemulțumiți de absența premierului Ilie Bolojan de la ședință.

„Domnul premier ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”, a spus președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu (PSD).

Astfel, primarii nu s-au mai întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, ci doar cu vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, alături de care au avut „o discuție tehnică”.