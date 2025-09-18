După 15 ani, Cornel Nistorescu a vândut Cotidianul. Cine este noul proprietar

Cotidianul, site deținut până acum de Cornel Nistorescu, își schimbă proprietarul. Publicația online intră în portofoliul grupului Clever EAD, care mai deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro. Orlando Nicoară a confirmat preluarea site-ului Cotidianul pentru Paginademedia.ro.

Publicația online Cotidianul a fost preluată de grupul Clever EAD, care mai deține și site-urile PrimaNews, Media și Profit. Cornel Nistorescu nu se desprinde însă complet de Cotidianul. Jurnalistul va continua să publice articole pe platforma la care a lucrat în ultimii 15 ani.

Orlando Nicoară a confirmat pentru Paginademedia.ro preluarea site-ului Cotidianul. În schimb, Cornel Nistorescu a transmis că nu dorește să facă niciun comentariu pe această temă.

Într-un interviu acordat anterior pentru Paginademedia.ro, Cornel Nistorescu povestea că Ion Rațiu, fondatorul Cotidianul, i-a propus să conducă ziarul în 1990, pe vremea când lucra la Extres, și din nou în 1996. El a refuzat de ambele ori.

Implicarea lui Cornel Nistorescu în Cotidianul durează de mai bine de 15 ani. În august 2009, el a preluat conducerea editorială de la Adrian Ursu, într-o perioadă în care ziarul făcea parte din grupul Realitatea-Cațavencu, deținut de Sorin Ovidiu Vîntu.

Nistorescu a devenit atunci redactor-șef al Cotidianul, iar Adrian Ursu a fost numit director editorial la Realitatea TV, unde modera și o emisiune.

Pe 9 decembrie 2009, grupul lui Sorin Ovidiu Vîntu anunța că va închide ziarul Cotidianul începând cu 1 ianuarie 2010. La scurt timp, pe 21 decembrie, Cornel Nistorescu își dădea demisia din funcție. Jurnalistul a încercat însă să repornească publicația. În februarie 2010, el a preluat site-ul Cotidianul.ro sub licență, prin compania Casa Serafim, pe care o deținea. Câteva luni mai târziu, platforma online a fost relansată.

După șase ani în care a existat doar online, Cotidianul a revenit pe print în noiembrie 2016.

„Este un pariu al meu”, spunea atunci Cornel Nistorescu pentru Paginademedia.ro.

Totuși, printul a durat însă mai puțin de doi ani. Ultima ediție tipărită a apărut pe 15 mai 2018, iar de atunci publicația funcționează exclusiv online.