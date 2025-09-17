Cazurile de violență în școli, la ordinea zilei. Situația s-a înrăutățit în ultimii ani

Deși anul școlar a început recent, primul caz de violență a fost deja înregistrat într-o școală din Constanța. Un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară, după ce între ei ar fi avut loc un schimb de replici acide. Deși situația a ajuns în atenția oamenilor legii, cadrul didactic a refuzat să ceară un ordin de protecție. În prezent, Inspectoratul Școlar Constanța (IȘJ) face verificări în acest sens. De-a lungul anilor, astfel de incidente au ajuns tot mai des în spațiul public.

Ca urmare a incidentului, polițiștii constănțeni au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

În a doua zi de școală, un elev de liceu din Galați a agresat un profesor în curtea școlii, după ce cadrul didactic i-a atras atenția că fumatul în incinta unității de învățământ este interzis.

Profesorul a povestit că l-a prins pe elev de brațe, însă tânărul a continuat să-l lovească și cu picioarele. După ce a fost dus la cancelarie, elevul a împins-o și pe diriginta lui. În urma incidentului, conducerea școlii a luat în calcul exmatricularea.

În luna iunie, un student care lucra ca paznic la Poliția Locală din Cluj-Napoca a fost reținut de oamenii legii, după ce ar fi agresat un profesor universitar.

Incidentul s-a petrecut pe 20 iunie, atunci când, în timpul unui examen, profesorul supraveghetor a observat că studentul, îmbrăcat în uniforma de polițist local, utiliza un smartwatch pentru a copia rezultatele.

La începutul lunii aprilie, o profesoară de 30 de ani din Bistrița a fost bătută cu sălbăticie de o elevă de 16 ani. Cadrul didactic a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, având mai multe răni la cap. Incidentul a avut loc fără un motiv clar, conform anchetatorilor.

„Am fost bătută cu pumnii și picioarele de către o elevă de 16 ani. S-a izbit de mine pe hol de două ori, eu nu i-am spus absolut nimic, iar apoi a tăbărât pe mine. Cu eleva cu pricina nu am avut niciodată niciun fel de activitate, nu i-am fost niciodată profesor, nu am avut schimburi de propoziții”, a povestit profesoara, potrivit ziarului local InfoBistrița.

La finalul anului 2024, o profesoară de la Școala Profesională Focuri din Iași a fost agresată de un elev de clasa a XI-a. Totul a început când adolescentul a atacat o colegă în timpul orei, iar cadrul didactic a intervenit pentru a o proteja. Fără să țină cont că se află în fața colegilor, elevul ar fi lovit-o de mai multe ori.

La finalul anului școlar 2024-2025, ministrul Educației, Daniel David, a declarat că una dintre principalele sale preocupări a fost combaterea violenței și a fenomenului de bullying în școli. El a prezentat și măsurile care au fost implementate la nivelul unităților școlare.

„Am fost foarte atent la problemele pe care le avem legate de violenţă, bullying. Eu am propus un plan integrat sigur, pe care nu poţi să-l implementezi în câteva luni, dar am luat câteva măsuri cheie care cred că dau forţă celor care doresc să fie mai activi în controlul acestor aspecte problematice şi anume introducerea camerelor, dacă se pun de acord, profesorii cu părinţii, de asemenea, sesizare anonimă pentru astfel de cazuri, cred că este un demers important”, afirma el.