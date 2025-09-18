Macron frânează excesele ecologiste ale UE

Țintele climatice radicale ale Uniunii Europene se află în centrul unei dispute majore, după ce Emmanuel Macron, președintele Franței, a cerut amânarea deciziilor privind obiectivele pentru 2035 și 2040.

Deși era cândva liderul european al „tranziției verzi”, Macron surprinde acum printr-o schimbare de ton care îl apropie de guvernele tradițional sceptice față de ecologism, precum cele din Polonia și Ungaria.

Mișcarea riscă să submineze angajamentele ecologiste radicale asumate prin Acordul de la Paris, chiar la un deceniu după ce Franța a găzduit momentul istoric al adoptării lui.

În 2015, la Paris, Emmanuel Macron și Franța au devenit simboluri ale speranței globale pentru ecologismul radical.

Cuvintele președintelui, rostite la scurt timp după ce Donald Trump anunțase retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris – „să facem planeta noastră din nou măreață” – au rămas în memoria colectivă.

Însă, la aproape zece ani distanță, confruntate cu realitatea economică și geopolitică, același lider pare să fi pus frână procesului de stabilire a noilor obiective climatice ale UE.

Țintele climatice pentru 2035 și 2040 erau menite să continue parcursul blocului comunitar spre așa-zisa „neutralitate climatică” până în 2050, însă cu prețul unor grave probleme economice pentru Bătrânul Continent, și așa afectat de birocrația excesivă, supralegiferare și lipsa de competitivitate.

Macron a cerut acum ca aceste decizii să fie amânate, argumentând că este nevoie de mai mult timp pentru a asigura o implementare corectă și echitabilă.

Însă pentru criticii săi, această poziție echivalează cu o cedare periculoasă în fața presiunilor economice și politice.

Primele semne de reorientare au apărut în iunie, când Macron a avertizat liderii europeni să nu se grăbească în discuțiile despre obiectivele pentru 2040.

Conform unor diplomați europeni, el a fost „cea mai puternică voce din încăpere” atunci când a cerut Comisiei Europene să amâne propunerea. Împreună cu Polonia și Italia, Franța a exercitat presiune pentru o pauză în procesul legislativ.

Comisia a ignorat apelul și, la câteva zile după acel moment, a publicat propunerea de reducere a emisiilor cu până la 90% față de nivelurile din 1990.

Totuși, Franța nu s-a oprit: printr-o serie de intervenții diplomatice, Parisul a convins tot mai multe state membre să susțină ideea de amânare. Rezultatul a fost anularea votului care trebuia să stabilească oficial ținta pentru 2040.

Acordul de la Paris prevede ca fiecare semnatar să prezinte planuri actualizate de reducere a emisiilor o dată la cinci ani.

Pentru Uniunea Europeană, termenul pentru noile planuri – care includ obiectivul intermediar pentru 2035 – era sfârșitul lunii septembrie.

Din cauza întârzierilor, blocul european a ratat termenul. Laurence Tubiana, una dintre arhitectele Acordului de la Paris, a criticat dur decizia lui Macron:

„Această mișcare riscantă oferă un câștig politic considerabil guvernelor care caută să blocheze acțiunea climatică ambițioasă.”

Ea acuză că Uniunea Europeană riscă să fie percepută ca un bloc în care vocile apropiate de Donald Trump câștigă teren.

Un factor cheie al schimbării de atitudine a lui Macron este politica internă. După alegerile europene din 2024, partidele de dreapta au înregistrat un val de succes, forțându-l pe președinte să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

În acest context, subiectele specifice ecologismului radical au fost percepute de o parte a electoratului ca fiind secundare față de problemele economice și sociale.

Phuc-Vinh Nguyen, expert în energie la Institutul Jacques Delors, explică:

„Unii lideri au interpretat rezultatul alegerilor ca pe un refuz al agendei climatice. Macron, în special, a înțeles că schimbările climatice nu mai sunt percepute drept o prioritate.”

Astfel, dorința de a răspunde sensibilităților electoratului a cântărit greu în repoziționarea sa.

Deși Macron insistă că susține obiectivul de reducere cu 90% până în 2040, lista de condiții puse de Franța complică negocierile. Parisul cere „neutralitate tehnologică”, ceea ce înseamnă ca energia nucleară să fie tratată la fel ca sursele regenerabile.

De asemenea, Macron dorește protecții suplimentare pentru industria siderurgică europeană, clauze favorabile pentru produsele fabricate în UE și o împărțire mai echitabilă a eforturilor climatice între statele membre.

Aceste revendicări l-au apropiat pe Macron de lideri precum Giorgia Meloni, Donald Tusk și Viktor Orbán, cunoscuți pentru opoziția lor față de reglementările ecologiste extreme.

Meloni a declarat deschis că „nu este de acord cu propunerea Comisiei Europene”, în timp ce Tusk a amenințat cu „soluții de blocaj”. Această alianță neașteptată ridică întrebări despre viitorul solidarității europene în materie de politică climatică.

Dincolo de calculele politice, în joc se află și implicații economice uriașe. Tranziția către o economie cu emisii reduse presupune costuri semnificative pentru industrie, infrastructură și consumatori.

Franța, confruntată cu constrângeri bugetare și cu proteste sociale legate de creșterea prețurilor la energie, caută să evite o povară suplimentară asupra economiei interne.

Neil Makaroff, director al think-tank-ului Strategic Perspectives, remarcă:

„Aproape toate cererile Franței sunt deja luate în considerare de Comisie. Manevrele lui Macron par greu de înțeles și pun țara într-o poziție periculoasă.”

Cu alte cuvinte, ceea ce se dorește acum nu este neapărat o renegociere, ci mai degrabă garanții suplimentare și, poate, fonduri europene dedicate tranziției.

Contextul internațional nu poate fi ignorat. Retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris, tensiunile dintre China și Occident, precum și creșterea prețurilor la energie în urma războiului din Ucraina fac ca Uniunea Europeană să fie sub o presiune fără precedent.

Orice slăbire a angajamentelor europene este imediat exploatată de alte mari puteri pentru a justifica propriile ezitări.

În acest cadru, amânarea țintelor climatice nu reprezintă doar o problemă internă a UE, ci o chestiune de credibilitate globală.

Dacă Europa, considerată până acum liderul moral al tranziției verzi, își reduce ambițiile, atunci negocierile internaționale privind clima riscă să piardă din elan.

Organizațiile ecologiste radicale au reacționat imediat, acuzând guvernul francez că abandonează „lupta pentru climă” exact în momentul în care efectele schimbărilor climatice ar deveni tot mai vizibile.

Pentru mulți tineri, pentru care ecologismul radical e o expresie a anticapitalismului, Macron trădează promisiunea generației lor. Un activist ecologist din Franța declara recent:

„Nu putem accepta ca președintele care a promis să facă planeta măreață din nou să devină liderul care frânează progresul.”

Această ruptură între retorica din primul mandat și acțiunile actuale riscă să erodeze imaginea lui Macron atât pe plan intern, cât și la nivel european.

Există mai multe direcții posibile pentru evoluția negocierilor. În scenariul optimist, liderii europeni ajung la un compromis prin care ținta de 90% până în 2040 este menținută, dar cu mai multă flexibilitate în implementare și cu fonduri suplimentare pentru statele și industriile vulnerabile. În scenariul pesimist, obiectivele sunt diluate.

De asemenea, este posibil ca amânarea să devină o strategie de negociere prin care Franța să obțină concesii economice, după care să revină. Totuși, această abordare de tip „risc mare, câștig mare” poate genera frustrări și neîncredere printre parteneri.