Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu

Florian Ciobanu, unul dintre cei mai importanți colecționari din România, a fost invitatul lui Liviu Mihaiu, joi, în podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Ciobanu a povestit cum și-a descoperit pasiunea colecționării diverselor obiecte, din copilărie. „E o chestie pe care nu prea o poți controla. Recunosc că acum eu sunt într-o perioadă, sunt mult mai așezat și sedimentat, ca și colecționar. Dar în tinerețe, când eram copil, în vacanța mare mergeam la bunicii patern și evident că la vârsta aia explorezi absolut toate spațiile. Și normal că am ajuns și în podul casei, unde am descoperit niște manuale interbelice, care difereau cu ce învățam noi la școală. Și prin scriere, și prin felul de a expune subiectele, lecțiile”, a povestit Florian Ciobanu.

Care, odată cu trecerea timpului s-a specializat pe tipăitură și și-a creat un depozit cu mii de obiecte. Cred că de acolo a plecat luminița, microbul s-a instalat înlăuntrul meu și ușor, ușor, după aceea, a generat o afinitate către tot ce e vechi. Recunosc că eu și astăzi sunt specializat pe tipăritură. Adică-s la nivel de depozit. Am câteva mii de obiecte. De la periodice, numai din secolul XIX.

Atenție, vorbim numai despre România, nu străină. Pentru noi, colecționarii, ce este din afara României nici nu prea valorează mare lucru”, a spus invitatul emisiunii.

Invitatul lui Liviu Mihaiu a vorbit și despre primul ziar care a apărut pe teritoriul țării noastre. Care l-a avut ca fondator pe Ion Heliade Rădulescu. Marele intelectual fiind impulsionat în acest demers de Pavel Kiseleff.

„Primul meu ziar, de la care îmi placă colecția, adică sub el nu mai am nimic. Se cheamă Curierul Românesc, al lui Ion Heliade Rădulescu. Un om căruia îi datorăm ctitorismul presei scrise de astăzi a României moderne. Fără el, cred eu că am fi fost mai întârziați și așa ca să nu par rusofil, trebuie să nuanțez următorul moment.

La acea perioadă inițiativa a venit și din partea rusului Pavel Kiseleff, care era un fel de guvernator al Bucureștilor, și el probabil la o șuietă și la niște întâlniri de seară a luat inițiativa și a recomandat: Dar voi nu aveți un ziar, uite, noi avem de pe la 1700. Haideți să vă faceți și voi un ziar. Și așa a apărut în 1829 primul număr. Eu recunosc că am numărul 19, ceva de genul, din 1830, dar din cercetarea mea nici Academia Română nu-l are”, a mai povestit Florian Ciobanu.