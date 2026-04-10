Misterul Manuscrisului Voynich: Cartea pe care nimeni nu o poate citi

Manuscrisul Voynich este unul dintre cele mai enigmatice texte din lume. Este un manuscris ilustrat, scris într-un limbaj necunoscut, pe care niciun specialist sau calculator nu l-a reușit să îl descifreze complet. Cartea poartă numele lui Wilfrid Voynich, un colecționar de cărțirare polonez, care a achiziționat manuscrisul în 1912 într-o vilă iezuită din Italia, potrivit Britannica.

Astăzi, documentul este păstrat la Biblioteca Beinecke de Carte și Manuscrise Rare a Universității Yale, sub codul MS 408. Analizele cu carbon radioactiv au stabilit că manuscrisul a fost realizat în prima jumătate a secolului XV, între 1404 și 1438, confirmând astfel originea sa europeană medievală.

Manuscrisul are aproximativ 240 de pagini, însă se presupune că inițial a avut mai multe, pierdute de-a lungul timpului. Textul este scris cu caractere necunoscute, fără corespondență cu nicio limbă cunoscută.

Cartea este împărțită în mai multe secțiuni, fiecare ilustrată cu desene care sugerează domenii specifice:

Botanică: imagini cu plante necunoscute sau imaginare.

Astronomie și astrologie: diagrame cu stele și semne zodiacale.

Fiziologie: reprezentări ale corpului uman, în special femei, în contexte misterioase.

Alchimie și cosmologie: simboluri și desene cu procese alchimice sau concepte cosmologice.

Rețete sau texte scurte: secțiuni de text care ar putea fi instrucțiuni sau formule.

Ilustrațiile sunt extrem de detaliate, iar fiecare pagină păstrează un aer misterios, greu de interpretat.

De peste un secol, lingviști, criptografi și matematicieni au încercat să descifreze manuscrisul fără succes. În timpul primului război mondial, criptografii britanici și francezi au analizat textul, iar în ultimele decenii s-au folosit și calculatoare pentru a identifica tipare sau reguli gramaticale. Analizele arată că textul nu este aleatoriu: are structuri și repetiții specifice unui limbaj, dar semnificația rămâne necunoscută.

Diverse teorii au fost propuse: manuscrisul ar putea fi o limbă artificială, un cod complex pentru o limbă reală, un manual de alchimie sau chiar un mesaj extraterestru. Nicio teorie nu a fost însă acceptată pe scară largă.

Manuscrisul ar fi fost realizat în Europa Centrală, posibil în nordul Italiei sau în zona Europei de Est. Primul proprietar cunoscut a fost Georg Baresch, un iezuit din Praga, care, neputând să îl înțeleagă, l-a trimis altor savanți. Ulterior, manuscrisul a trecut prin colecții private până când a ajuns la Voynich. În 1969, cartea a fost donată Universității Yale pentru conservare și cercetare.

Tehnologiile moderne au permis analiza cernelei, a pergamentului și a ilustrațiilor. Cercetătorii au confirmat originea medievală a manuscrisului și autenticitatea paginilor. În 2019, o echipă a sugerat că unele plante ar putea proveni din America de Sud, dar propunerea nu a fost unanim acceptată.

Inteligența artificială este folosită pentru a încerca traducerea sau identificarea pattern-urilor, însă până acum nu există o interpretare completă. Manuscrisul rămâne un puzzle fascinant, care continuă să atragă atenția cercetătorilor din întreaga lume.