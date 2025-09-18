Doi deputați excluși din POT cer incriminarea avortului. Ce spune Anamaria Gavrilă

Deputații Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, excluși din POT, au propus un proiect de lege conform căruia fătul ar putea beneficia de „o protecție penală suplimentară după 14 săptămâni”.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) critică inițiativa, avertizând că aceasta aduce aminte de Decretul 770 din 1966, semnat de Nicolae Ceaușescu, prin care avorturile au fost interzise în România.

Conform IICCMER, inițiativa „reactivează discursuri extremiste” care pun la îndoială dreptul femeilor la avort și promovează reintroducerea unor restricții legislative.

„Există riscul ca astfel de inițiative să genereze un regres periculos în privința drepturilor fundamentale ale femeilor în România”, spun reprezentanții instituției.

Reprezentanții IICCMER atrag atenția că inițiativa legislativă se inspiră din „practici totalitare”, amintind de perioada comunistă, când Decretul 770 a interzis avorturile.

„Atunci, procedura a fost împinsă în clandestinitate, în condiții nesigure, iar consecințele au fost o adevărată tragedie umană. Nu sunt simple statistici, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice”, mai arată IICCMER.

Institutul consideră „profund imoral și alarmant” ca, după 35 de ani de tranziție, o societate democratică să revină la „legi antidemocratice” care ar restrânge dreptul femeilor de a decide asupra propriului corp și accesul lor la servicii medicale sigure.

„România trebuie să rămână fidelă valorilor sale democratice și să apere drepturile fundamentale ale fiecărei cetățene”, mai spun aceștia.

În plus, Florin Daniel Șandru, președintele executiv al instituției arată că „inițiativa de revenire la o abordare de tip comunist în domeniul sănătății reproductive reprezintă o retrogradare gravă pentru societatea românească”.

Deputatul neafiliat Radu Mihail Ionescu, alături de Monica Ionescu, a înaintat un proiect de lege care urmărește modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, vizând în special articolul 202.

„După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii”, a fost propunerea celor doi.

În urma mesajului lansat de IICCMER, șefa POT a scris pe Facebook că partidul ei nu a depus în Parlament o astfel de inițiativă.

„Presa Fake News inventează subiecte împotriva POT. POT nu a depus în Parlament nicio inițiativă legată de subiectul intens mediatizat astăzi de presă”, a scris ea.

În luna februarie, deputații POT Monica și Radu Ionescu au fost excluși din partid și din grupul parlamentar, după ce au fost acuzați de acte de violență. Potrivit reprezentantului de comunicare al Partidului Oamenilor Tineri, Radu Ionescu ar fi îmbrâncit o colegă.