Ședință comună a Parlamentului pentru planurile de securitate prezentate de Nicuşor Dan
- Magda Spiridon
- 17 septembrie 2025, 15:41
Președintele României, Nicușor Dan, va dezbate miercuri, într-o ședință comună online cu conducerea Senatului și a Camerei Deputaților, două scrisori care vizează consolidarea securității naționale și modernizarea infrastructurii militare.
Crearea Comandamentului Nodului Logistic - România
În prima scrisoare, președintele propune înființarea pe teritoriul național a Comandamentului Nodului Logistic - România. Această unitate va servi drept hub logistic strategic pentru forțele armate române și aliate, facilitând mobilitatea rapidă și eficientă a echipamentelor și personalului militar în regiune. Propunerea arată angajamentul României față de securitatea colectivă și consolidarea poziției sale în cadrul NATO.
Aeronave de realimentare în aer pe teritoriul României
A doua scrisoare informează Parlamentul despre aprobarea prepoziționării pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent militar al SUA și a mijloacelor de protecție a forței, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) și de supraveghere la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
„Aceste măsuri sunt menite să întărească capacitățile de apărare ale României și să asigure o reacție rapidă în fața oricăror amenințări emergente”, se arată în scrisoare.
Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu: Hub Strategic NATO
Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, situată în apropiere de Constanța, joacă un rol crucial în strategia de apărare a NATO în regiunea Mării Negre. Modernizarea acestei baze este parte a unui proiect amplu, cu o investiție estimată la peste 2,5 miliarde de euro, care vizează transformarea acesteia într-un hub strategic regional. Proiectul include construirea unei noi piste de decolare-aterizare și a unor facilități moderne pentru cazarea personalului militar, echipamentele și aeronavele aliate.
Achiziția corvetelor ușoare din clasa HISAR
În cadrul aceleași ședințe, Birourile Permanente Reunite vor lua act de aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din cele două Camere pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție a corvetelor ușoare din clasa HISAR. Aceste nave vor întări capacitățile de apărare ale României în fața provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.
Inca o pata de rusine pe obrazul Romaneii!
Mascariciul cu retarduri multiple de la Cotroceni, iar a comis-o , afirmand în contextul incursiunii dronelor rusești pe teritoriile României și Poloniei, ca „România mai degrabă nu susţine instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei”. Probabil se refera la Romania gunoaielor ca el, nicidecum la Romania romanilor demni si curajosi!
Ei bine, nimeni altul deca celebrul Garry Kasparov, cel mai cunoscut, mai citit si mai apreciat opozant al lui Putin si al razaboiului dus de acesta importiva Ucrainei, l-a desfiintat pur si simplu pe retardatul ”olimpic” spund despre el ca, practic, ”legitimeaza atacurile rusești împotriva civililor ucraineni” si ca ”arătîndu-si frica față de dictatorul Putin nu face decât să garanteze rezultatul de care se teme”.
Cu alte cuvinte, a spus si el ceea ce incepe sa spuna toata lumea: in fruntea Romanei e un gunoi!
