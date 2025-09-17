Ședință comună a Parlamentului pentru planurile de securitate prezentate de Nicuşor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, va dezbate miercuri, într-o ședință comună online cu conducerea Senatului și a Camerei Deputaților, două scrisori care vizează consolidarea securității naționale și modernizarea infrastructurii militare.

În prima scrisoare, președintele propune înființarea pe teritoriul național a Comandamentului Nodului Logistic - România. Această unitate va servi drept hub logistic strategic pentru forțele armate române și aliate, facilitând mobilitatea rapidă și eficientă a echipamentelor și personalului militar în regiune. Propunerea arată angajamentul României față de securitatea colectivă și consolidarea poziției sale în cadrul NATO.

A doua scrisoare informează Parlamentul despre aprobarea prepoziționării pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent militar al SUA și a mijloacelor de protecție a forței, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) și de supraveghere la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Aceste măsuri sunt menite să întărească capacitățile de apărare ale României și să asigure o reacție rapidă în fața oricăror amenințări emergente”, se arată în scrisoare.

Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, situată în apropiere de Constanța, joacă un rol crucial în strategia de apărare a NATO în regiunea Mării Negre. Modernizarea acestei baze este parte a unui proiect amplu, cu o investiție estimată la peste 2,5 miliarde de euro, care vizează transformarea acesteia într-un hub strategic regional. Proiectul include construirea unei noi piste de decolare-aterizare și a unor facilități moderne pentru cazarea personalului militar, echipamentele și aeronavele aliate.

În cadrul aceleași ședințe, Birourile Permanente Reunite vor lua act de aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din cele două Camere pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție a corvetelor ușoare din clasa HISAR. Aceste nave vor întări capacitățile de apărare ale României în fața provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.