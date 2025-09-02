Social MApN a ridicat patru avioane, după ultimul atac al Rusiei







MApN a anunțat, azi, că patru avioane militare au cercetat spațiul aerian al României, după ce în noaptea de luni spre marți Rusia a lansat un atac asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Braţul Chilia al Dunării, în judeţul Tulcea, conform sursei citate.

Două aeronave de luptă F-16 româneşti au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare. La ora 23:46, a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, iar în jurul orei 00:20 au fost ridicate şi două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

La ora 00:50, a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în siguranţă în bazele de dislocare.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional, au mai afirmat cei de la MApN.

Altfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de luni spre marți, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, din cauza evenimentelor petrecute pe frontul din Ucraina.

Cetățenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să adopte măsuri de protecție, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112”, a precizat pentru sursa citată purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Daniel Năstase.

Un nou atac cu drone asupra Ucraina a provocat incendii și victime în orașul Bila Tserkva, din regiunea Kiev, conform autorităților locale. Potrivit primelor informații transmise de agenția Ukrinform, o persoană și-a pierdut viața, iar altele au fost rănite, după ce drone rusești au lovit mai multe clădiri nerezidențiale.

Șeful interimar al Consiliului Local din Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, a anunțat pe Facebook că orașul a fost vizat pentru a doua noapte consecutivă de drone rusești. „Ca urmare, a izbucnit un incendiu. Din păcate, există victime și se știe că o persoană a murit”, a precizat el, subliniind că toate serviciile de urgență acționează pentru limitarea efectelor.