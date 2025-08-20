Social MApN a ridicat avioane Typhoon la granița cu Ucraina, după un atac cu drone







Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că în noaptea de marți spre miercuri, două aeronave de tip Typhoon, staționate la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, au executat misiuni de supraveghere în zona de nord a județului Tulcea, la granița cu Ucraina. „Două aeronave Typhoon au fost ridicate pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina”, a transmis instituția.

Acțiunea a fost declanșată după identificarea unor grupuri de drone care au efectuat atacuri asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.

Potrivit informațiilor oficiale, operațiunea a fost efectuată de avioanele Forțelor Aeriene Germane, dislocate temporar la baza de la M. Kogălniceanu, care au fost ridicate în aer pentru a monitoriza traficul aerian și a asigura securitatea spațiului național.

Reprezentanții MApN au precizat că, pe durata misiunii, „nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național”. Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10, încheind astfel misiunea fără incidente.

În paralel, autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert pentru cetățenii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recomandat populației să adopte măsuri de precauție și să rămână în locuri sigure până la clarificarea situației.

În mesajul RO-Alert se arăta: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și se recomandă adoptarea măsurilor de protecție”, potrivit ISU Tulcea. Aceasta a fost o măsură preventivă, menită să protejeze locuitorii și să reducă riscurile în cazul unor incidente generate de drone sau fragmentele acestora.

Incidentul evidențiază importanța monitorizării continue a frontierelor și colaborarea cu forțele aliate pentru menținerea securității spațiului aerian românesc.

Acțiunile rapide ale Forțelor Aeriene și ale autorităților civile demonstrează coordonarea eficientă în fața unor posibile amenințări transfrontaliere, în contextul tensiunilor din regiune și al activităților dronelor implicate în atacurile asupra infrastructurii ucrainene.