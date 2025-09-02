Social

Ro-Alert transmis în Tulcea. Populația, avertizată din cauza războiului de la graniță

Ro-Alert transmis în Tulcea. Populația, avertizată din cauza războiului de la granițăSursa foto: Arhiva EVZ
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, din cauza evenimentelor petrecute pe frontul din Ucraina, conform Agerpres.

Ro-Alert transmis în Tulcea în noaptea de marți spre miercuri

Populația a fost avertizată cu că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să adopte măsuri de protecție, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112”, a precizat pentru sursa citată purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Daniel Năstase.

A fost panică în weekend în două locuri de pe litoral

Altfel, în weekendul trecut, pe plaja de la Vadu a fost descoperită o mină marină. Care a fost distrusă de geniști în poligonul de la Capu Midia, după cum au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării.

Duminică după-amiază, în zona „Micul Golf” din stațiunea 2 Mai, turiștii au trecut prin momente de panică după ce un obiect de culoare neagră, cu formă ascuțită și inscripții în limba rusă, a fost observat plutind aproape de țărm.

Proiectil

Proiectil/ Sursa foto Arhiva EVZ

Cum au intervenit autoritățile

Suspiciunea că ar putea fi vorba despre un proiectil a determinat autoritățile să intervină rapid și să evacueze plaja, pentru a preveni orice risc asupra siguranței publice. Zona a fost securizată imediat de forțele de ordine, care au restricționat accesul civililor până la sosirea specialiștilor în armament și muniții.

„Operațiunea a fost tratată cu maximă seriozitate, având în vedere contextul regional și riscul ca obiectul să fie unul periculos”, au precizat surse oficiale.

După o serie de verificări amănunțite, s-a stabilit că fragmentul descoperit nu prezenta pericol de explozie. Experții au confirmat că era vorba de partea frontală a unei rachete rusești, care era lipsită de încărcătură explozivă.

