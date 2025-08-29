Social

Argus S.A își schimbă proprietarul. Compania emblematică va fi cumpărată de un grup străin

Argus S.A își schimbă proprietarul. Compania emblematică va fi cumpărată de un grup străinSursă foto:argus-oil.ro
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Argus S.A, companie emblematică a industriei românești de ulei din Constanța, a fost preluată de grupul bulgar Buildcom EOOD. Acordul de vânzare a pachetului majoritar a fost semnat de cel mai mare acționar al societății, Infinity Capital Investments SA (fosta SIF Oltenia), potrivit știripesurse.ro.

 Compania Argus S.A, cumpărată de bulgari

Tranzacția privind Argus S.A a fost recent semnată de Infinity Capital Investments SA, care deține pachetul majoritar al companiei. Grupul bulgar Buildcom EOOD, principalul producător de ulei de floarea-soarelui din Bulgaria, va prelua astfel controlul asupra societății, inclusiv asupra participațiilor Argus S.A în Comcereal Tulcea.

Conducerea Argus S.A a precizat că finalizarea transferului depinde de aprobările autorităților române și de îndeplinirea anumitor condiții suspensive. Prețul estimat pe acțiune este de 1,85 lei, conform datelor financiare din iunie 2025.

Prețul estimativ al companiei

Valoarea tranzacției Argus este estimată la 14,5 milioane de euro, incluzând și acțiunile companiei în Comcereal Tulcea. În paralel, Argus a semnat un contract de procesare neexclusiv cu Oliva AD, companie afiliată Buildcom, pentru prelucrarea a aproximativ 12.000 de tone de semințe de floarea-soarelui lunar, pe o perioadă inițială de două luni, cu posibilitate de prelungire.

Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
Prăbușirea unui titan al fotbalului. Jose Mourinho, un deceniu de eșecuri. Portughezul nu mai ajunge la București
Prăbușirea unui titan al fotbalului. Jose Mourinho, un deceniu de eșecuri. Portughezul nu mai ajunge la București
ulei

ulei / sursa foto: dreamstime.com

Acordul reprezintă mai puțin de 10% din cifra de afaceri a companiei S.A în 2024, însă întărește parteneriatul dintre cele două societăți.

Detalii despre fabrica Argus S.A

Argus S.A a fost fondată în 1943 ca întreprindere privată românească, naționalizată în 1948 și reorganizată ca Întreprinderea Petrolieră Constanța. După 1990, societatea și-a recăpătat denumirea originală și a fost privatizată complet până în 1994.

De-a lungul anilor, fabrica a produs uleiuri vegetale, grăsimi, făină furajeră și acizi grași, devenind astfel un pilon al economiei locale și un angajator important în industrie.  Fabrica care a rezistat transformărilor politice și economice timp de peste opt decenii, își va continua activitatea în cadrul unui grup internațional, menținând în același timp rolul de angajator și producător local.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:34 - Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
23:23 - Un bărbat din Otopeni, baricadat în casă după a ucis copilul partenerei sale, a fost capturat. Update
23:15 - Superliga. Rapid - UTA, 2-0. Giuleștenii rămân neînvinși și se apropie de lider
23:11 - Menachem Hacohen, mare rabin al evreilor din România, a încetat din viață
23:04 - Prăbușirea unui titan al fotbalului. Jose Mourinho, un deceniu de eșecuri. Portughezul nu mai ajunge la București
22:51 - Adrian Minune, câștig colosal. A plecat cu doi saci de bani de la Strehaia

Proiecte speciale