Social Argus S.A își schimbă proprietarul. Compania emblematică va fi cumpărată de un grup străin







Argus S.A, companie emblematică a industriei românești de ulei din Constanța, a fost preluată de grupul bulgar Buildcom EOOD. Acordul de vânzare a pachetului majoritar a fost semnat de cel mai mare acționar al societății, Infinity Capital Investments SA (fosta SIF Oltenia), potrivit știripesurse.ro.

Tranzacția privind Argus S.A a fost recent semnată de Infinity Capital Investments SA, care deține pachetul majoritar al companiei. Grupul bulgar Buildcom EOOD, principalul producător de ulei de floarea-soarelui din Bulgaria, va prelua astfel controlul asupra societății, inclusiv asupra participațiilor Argus S.A în Comcereal Tulcea.

Conducerea Argus S.A a precizat că finalizarea transferului depinde de aprobările autorităților române și de îndeplinirea anumitor condiții suspensive. Prețul estimat pe acțiune este de 1,85 lei, conform datelor financiare din iunie 2025.

Valoarea tranzacției Argus este estimată la 14,5 milioane de euro, incluzând și acțiunile companiei în Comcereal Tulcea. În paralel, Argus a semnat un contract de procesare neexclusiv cu Oliva AD, companie afiliată Buildcom, pentru prelucrarea a aproximativ 12.000 de tone de semințe de floarea-soarelui lunar, pe o perioadă inițială de două luni, cu posibilitate de prelungire.

Acordul reprezintă mai puțin de 10% din cifra de afaceri a companiei S.A în 2024, însă întărește parteneriatul dintre cele două societăți.

Argus S.A a fost fondată în 1943 ca întreprindere privată românească, naționalizată în 1948 și reorganizată ca Întreprinderea Petrolieră Constanța. După 1990, societatea și-a recăpătat denumirea originală și a fost privatizată complet până în 1994.

De-a lungul anilor, fabrica a produs uleiuri vegetale, grăsimi, făină furajeră și acizi grași, devenind astfel un pilon al economiei locale și un angajator important în industrie. Fabrica care a rezistat transformărilor politice și economice timp de peste opt decenii, își va continua activitatea în cadrul unui grup internațional, menținând în același timp rolul de angajator și producător local.