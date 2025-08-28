Social Semințele de pepene verde. Cinci gustări surprinzătoare, pline de proteine







Semințele de pepene verde, pot salva o masă! Ai auzit de ele? Te-ai gândit că pot fi o gustare plină de proteine?

Dacă te lupți să găsești gustări care chiar te țin sătul(ă), soluția s-ar putea să fie mai multă proteină în farfurie. Proteină = macronutrient esențial, „materia primă” pentru repararea țesuturilor, digestie, hormoni și multe alte procese. În plus, are un efect sățios pronunțat, așa că te ajută să eviți prăbușirile de energie dintre mese. Dieteticienii recomandă, în general, ca o gustare să conțină circa 10–15 g de proteină, adaptat la nevoile fiecăruia.

Bagă “divorț” de pâine, paste și alți carbohidrați. Am luat ca reper iaurtul grecesc. 100 g oferă aproximativ 10 g de proteină. Dar există opțiuni care, la 100 g, depășesc iaurtul grecesc „gram la gram”.

Par exotice, dar sunt surprinzător de bogate în proteină și furnizează magneziu, fier și grăsimi sănătoase. Prăjește-le ușor și mănâncă-le ca atare, pune-le în trail mix sau presară-le peste iaurt și salate.

Prin deshidratare, apa dispare și nutrienții se concentrează: primești multă proteină, plus fier și zinc. Caută variante cu zahăr și sodiu reduse. Pentru o gustare mai completă, asociază cu un fruct sau nuci, în stil „charcuterie”.

Nu e doar bogat în proteină; aduce și vitamina D, selenium și acizi grași omega-3, buni pentru inimă și creier. Amestecă-l cu muștar sau puțin iaurt grecesc (în loc de maioneză) și servește-l în wrap-uri din salată ori pe crackers integrali.

Se gătesc rapid, direct din congelator: câteva minute de abur și sunt gata. Condimentează cu fulgi de chili, sare de mare sau amestec „everything bagel”. Pe lângă proteină, oferă fibre și puțină omega-3 de origine vegetală.

Una dintre cele mai proteice gustări lactate și proteină completă (conține toți aminoacizii esențiali). E și sursă de calciu, fosfor și vitamine B. Servește cu fructe proaspete, pe crackers integrali sau transform-o într-un dip cu verdețuri. Dacă mănânci carne, poate fi baza pentru un dip „buffalo chicken” mai ușor, pe care să-l pui pe bețe de legume ori crackers.

La fiecare masă țintește 10–15 g de proteină per gustare. Combină inteligent sursele (proteina + fibre + grăsimi bune) pentru echilibru și sațietate.

Alege variante minim procesate, verifică etichetele pentru sare și zahăr adăugat. Deşi majoritatea consumatorilor declară că înţeleg informaţiile de pe etichetele produselor, doar 18% verifică de fiecare dată etichetele produselor, scrie HotNews.ro

Întotdeauna păstrează în casă opțiuni „de urgență” ca edamame congelat, ton la conservă sau jerky de calitate.

Și nu uita de semințele de pepene verde.