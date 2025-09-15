Politica

Nicușor Dan, întrebat dacă drona rusească trebuia doborâtă: Există cadru legal, dar și riscul de victime colaterale

Nicușor Dan, întrebat dacă drona rusească trebuia doborâtă: Există cadru legal, dar și riscul de victime colaterale
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că drona care a intrat pe teritoriul țării noastre provenea din Rusia, iar autoritățile au date clare despre intervalul de timp și traseul parcurs. Șeful statului a dat asigurări că România este în siguranță, subliniind reacția fermă a NATO după incidentul recent din Polonia, unde 19 drone rusești au fost identificate deasupra teritoriului aliat.

Întrebat dacă drona trebuia doborâtă, președintele a precizat: „Tot timpul e o discuție. După legea votată există cadrul legal pentru doborâre, nu trebuie să dea ordin nici președintele, nici ministrul, ci comandantul operațiunii. Când tragi, poți să provoci pagube colaterale.”

Absența de la Ziua Marinei

Despre neparticiparea la ceremoniile de Ziua Marinei, președintele a spus că a dorit să „rupă o obișnuință”. „La Ziua Aviației nu e o obișnuință, la Ziua Forțelor Terestre nu era. Am vrut să rupem această obișnuință. Eu am vrut să trăiesc această zi în comunitate la mănăstire. Nu înseamnă lipsă de respect față de armată.”

Relația cu miniștrii și cu partenerii externi

Nicușor Dan a refuzat să dea note miniștrilor, dar s-a declarat mulțumit de activitatea lor, în special de cea a ministrului de Externe și a miniștrilor Moșteanu și Țoiu. „Doamna ministru de Externe e foarte activă, a stabilit contacte. Cu dl ministru Moșteanu am discutat despre propunerile României în SAFE, lucrează concret, cu date.”

Președintele a menționat și discuțiile cu Ursula von der Leyen, care „cunoaște foarte bine eforturile României”. „Sunt foarte optimist că ne-am îndepărtat de pericolul suspendării fondurilor”, a spus el la Antena 3.

Alegerile din Republica Moldova și influența Rusiei

Legat de scrutinul din Republica Moldova, Nicușor Dan a evitat să se pronunțe direct, dar a avertizat asupra pericolului influenței ruse: „Nu ar fi corect să interferez în alegeri, e dreptul suveran al cetățenilor. Vor fi alegeri strânse, îi îndemn pe cetățenii care trăiesc în România să meargă la vot. În 2024 a fost dovedită influența rusă, rețele de oameni cu bani au cumpărat voturi – între 80.000 și 100.000. Mult mai multe decât în România avem o influență nelegitimă a Rusiei.”

Sprijinul pentru Ucraina

Șeful statului a reiterat sprijinul României pentru Ucraina: „Ajutând Ucraina, România se ajută pe ea însăși. Toată Europa înțelege pericolul reprezentat de o victorie a Rusiei. În ce privește cuantumul ajutorului, e o chestiune de securitate militară. Țările occidentale au ajutat proporțional cu puterea lor economică.”

Lupta cu propaganda și fake news

Referitor la dezinformare, președintele a declarat: „Sunt la curent cu eforturile instituțiilor statului pentru a lămuri momentul noiembrie 2024 și acest fenomen al războiului hibrid dus de Rusia în România. Suntem mult mai aproape de a înțelege fenomenul decât în noiembrie 2024. Multe din informațiile fake vin din propaganda rusă.”

