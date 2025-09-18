Zilele Bucureștiului 2025: Primăria Capitalei își deschide porțile. Programul complet

Zilele Bucureștiului 2025. În perioada 20–21 septembrie, Capitala se transformă într-un spațiu dedicat artei și comunității. Evenimentul, organizat de Centrul Cultural al Municipiului București – ARCUB, aduce în prim-plan o serie de activități artistice și recreative pentru toate categoriile de public.

Una dintre principalele atracții este proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, considerat cel mai amplu program outdoor desfășurat în Capitală. Calea Victoriei devine pietonală și găzduiește, alături de mai multe cartiere, zeci de evenimente care includ spectacole în aer liber, parade tematice, expoziții, concerte și momente interactive destinate întregii familii.

Programul din acest an reunește ateliere creative, reprezentații de teatru stradal, animație, demonstrații artistice, instalații vizuale și proiecții de film. De asemenea, muzeele și instituțiile culturale din zonă își vor deschide porțile cu expoziții speciale și activități tematice. Evenimentele vor avea loc între orele 10:00 și 22:00, contribuind la revitalizarea spațiului public și la promovarea dialogului cultural.

Un moment inedit în ediția din acest an este spectacolul „Râuri”, care va fi prezentat în premieră pe râul Dâmbovița. Este vorba despre prima producție artistică pe apă din România, un eveniment care combină muzica live, teatrul și efectele vizuale pentru a crea o experiență multisenzorială. Tema centrală a spectacolului o reprezintă legătura orașului cu apa și cu trecutul său urban, fiind însoțit de sesiuni de dezbatere, intervenții artistice și activități de implicare civică.

Pe lângă evenimentele stradale, publicul va avea ocazia să participe și la inițiativa „Primăria Deschisă”, prin care sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor. Vor fi organizate tururi ghidate, proiecții, expoziții și activități interactive, inclusiv o instalație colectivă ce propune o reflecție asupra orașului contemporan.

Zilele Bucureștiului 2025 propun, astfel, o celebrare a vieții urbane prin cultură, artă și participare civică, transformând Capitala într-o platformă deschisă de exprimare și întâlnire între locuitori și orașul lor.

Timp de cinci zile, între 17 și 21 septembrie 2025, Piața George Enescu din București se transformă într-un spațiu dedicat muzicii de înaltă clasă, odată cu desfășurarea celei de-a șasea ediții a proiectului Piața Festivalului George Enescu. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în coproducție cu ARTEXIM.

Proiectul își propune să aducă muzica clasică mai aproape de publicul larg, fiind conceput ca o extensie în aer liber a Festivalului Internațional George Enescu. Accesul la toate concertele este gratuit, iar programul reunește nume importante ale scenei muzicale românești, alături de ansambluri consacrate și tineri interpreți talentați.

Pe scenă vor urca artiști precum violonistul Alexandru Tomescu, muzicianul Damian Drăghici, pianistul Horia Mihail, dar și ansamblul ORIGINS – format din Matei Ioachimescu, Irina Rădulescu, Răzvan Florescu și Philip Goron. Totodată, publicul va putea urmări evoluția unor formații recunoscute, precum Camerata Regală, Filarmonica „George Enescu” și Big Band Radio România, condus de dirijoarea Simona Strungaru.

Evenimentul include și momente dedicate noii generații de artiști. Tinerii bursieri ai programului Tinere Talente vor susține recitaluri, completând astfel programul cu interpretări care aduc în prim-plan viziuni proaspete asupra muzicii clasice.

Seara de sâmbătă, 20 septembrie, este rezervată Filarmonicii „George Enescu”. Concertul va fi dirijat de Tiberiu Soare, avându-i ca soliști pe soprana Veronica Anușca și tenorul George Vîrban. Programul propus promite o demonstrație a rafinamentului și expresivității muzicii clasice.

Duminică, 21 septembrie, de la ora 18:00, spectacolul Opereta Stars va aduce în centrul Capitalei atmosfera spectacolelor de operetă, iar începând cu ora 19:00, Big Band-ul Radio România va încheia ediția din acest an cu un concert energic, în care vor evolua și invitații speciali Berti Barbera și Adrian Ciuplea.

De Zilele Bucureștiului, Primăria Municipiului București va putea fi vizitată de publicul larg, într-un eveniment ce combină istoria, arta și dialogul comunitar. Clădirea impunătoare de pe bulevardul Regina Elisabeta – cunoscută în trecut drept Palatul Ministerului Lucrărilor Publice – va fi deschisă sâmbătă și până în noaptea de duminică, oferind acces gratuit la o serie de activități culturale și educative.

Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate prin interiorul clădirii, un exemplu remarcabil de arhitectură neoromânească, încărcată de evenimente istorice majore.

Programul va include și expoziții realizate de Muzeul Municipiului București, axate pe evoluția orașului, dar și instalații interactive care încurajează reflecția asupra dezvoltării urbane și provocărilor contemporane ale Capitalei.

Pentru cei care își doresc o experiență mai dinamică, vor fi organizate proiecții de film, ateliere creative adresate atât copiilor, cât și adulților, precum și o masă comunitară, gândită ca un spațiu de întâlnire și socializare.

De asemenea, strada Elie Radu va fi închisă temporar traficului rutier pentru a găzdui un concert live, completând atmosfera de sărbătoare. Mai multe despre Zilele Bucureștiului puteți citi pe site-ul arcub.ro.