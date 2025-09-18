Corlăţean: Bătălia strategică în România se va da între PSD şi AUR

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin pentru şefia PSD, că nu este încă momentul pentru o asumare publică, deoarece există modalităţi de supraveghere, monitorizare, presiune şi intimidare. „Se întâmplă şi este o realitate”, a spus acesta, la un post de radio.

Senatorul PSD a afirmat că proiectul său pentru PSD aparţine, de fapt, membrilor de partid, care trebuie să decidă dacă menţin actuala direcţie, marcată, potrivit lui, de pierderi şi lipsă de credibilitate, sau optează pentru o înnoire profundă, „cu oameni de calitate, cu oameni cu studii, cu oameni care să-şi pună diploma pe masă atunci când sunt întrebaţi”.

„Poporul, dacă nu crede în oamenii politici, nu îl urmează, oamenii nu vin după tine. Asta este proiectul pe care îl propun în partid”, a mai spus acesta, la emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.

El a adăugat: „Poate că era ultimul lucru pe care îl doream, doar că în situaţia asta de criză gravă în care am ajuns, şi discutând cu foarte mulţi colegi, nu au fost foarte mulţi care să dorească să-şi asume…Aşa încât am luat această decizie şi mi-am asumat, pentru că politica înseamnă asumare”.

Întrebat de cine este susținut, Titus Corlăţean a spus că are alături mulţi oameni „de calitate”, dar a precizat că nu este încă momentul pentru o asumare publică.

„Asta cu execuţia aplicată onora dintre colegii de la Cameră, o ştim, dar există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, mai prin mijloacele din presă, mai direct prin oameni de prin instituţii. (..) Se întâmplă şi este o realitate. Nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine. Bătălie este aspră, nu pentru lucrurile care se văd, ci pentru lucrurile care nu se văd”, a mai adăugat acesta.

Senatorul PSD a mai afirmat că AUR câştigă teren în faţa PSD şi ocupă zona socială şi electorală a acestuia.

„Să fie un lucru foarte clar. Cu cât noi suntem mai mici, PSD-ul, cu atât AUR este mai mare. AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Ei se bat pe ce este pe acolo, pe dreapta. Nu, bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR”, a mai adăugat Titus Corlăţean.

Corlăţean a precizat că PSD are de recâştigat segmente importante de electorat, care nu s-au îndepărtat definitiv de partid: „Au fost nemulţumiţi, au fost frustraţi, s-au dus acolo că n-au avut altă variantă. Oamenii ăia încă pot să vină şi putem să-i aducem dacă facem o schimbare profundă în PSD”.