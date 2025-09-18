Toni Neacșu despre amânarea alegerilor din București: Legea nu se negociază

Partidul AUR a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a altor oficiali guvernamentali. Partidul lui George Simion acuză că aceștia refuză să respecte legea care obligă la organizarea de alegeri parțiale în termen de cel mult 90 de zile. Toni Neacșu, fost membru CSM, a analizat demersul partidului condus de George Simion.

Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, vacantă de peste trei luni, a devenit subiect de confruntare politică și juridică. „AUR a formulat plângeri penale împotriva premierului Ilie Bolojan și a celorlalte persoane vinovate pentru nerespectarea legii care prevede organizarea de alegeri parțiale în termen de cel mult 3 luni de la vacantarea postului de primar al mun. București (și multe altele din țară). Demersul este unul corect dpdv juridic și unul necesar din punct de vedere al prezervării stării de legalitate. Dreptul cetățenilor de a alege, dar și legea însăși, care e foarte clară și imperativă, nu pot fi subordonate intereselor politice sau de partid”, a transmis Toni Neacșu.

Toni Neacșu subliniază că, potrivit legislației în vigoare, Guvernul și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au obligații precise în organizarea scrutinului. În plus, jurisprudența anterioară arată că executivul nu are dreptul să amâne alegerile din motive politice.

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, a făcut mai multe precizări legate de situația generată de deciziile politice ale Coaliției, dar și acțiunea semnată de AUR.

„Cum am mai arătat aici, abuzul în serviciu ca infracțiune înseamnă încălcarea de către orice funcționar public (premierul, ministrul de interne și seful AEP sunt funcționari publici) a unor obligații prevăzute într-o lege, prin care se aduce o vătămare oricăror persoane (e afectat dreptul de vot atât pentru că alegatorii nu pot alege, cât și pentru că partidele și candidații nu pot candida).Legea în vigoare stabilește atât pentru prefecți, cât și pentru Guvern sau AEP obligații precise pe care trebuie să le îndeplinească astfel încât alegerile parțiale să aibă loc în cel mult 90 de zile.

Mai mult, instanțele de judecată au stabilit deja, în alte cazuri, că Guvernul are obligația legală de a organiza aceste alegeri în cele 90 de zile și că nu poate invoca nici un fel de motiv pentru încălcarea legii. Tot legea asimilează Guvernul persoanei primului ministru, astfel încât obligațiile legale prevăzute pentru Guvern sunt obligații personale ale premierului.

Pentru cercetarea membrilor Guvernului pentru săvârșirea unor infracțiuni este nevoie de decizia Președintelui, sau a celor 2 camere ale Parlamentului. De exemplu, premierul Ilie Bolojan fiind și senator, nu poate fi cercetat penal decât după ce Parchetul General solicită încuviințarea Senatului", scrie Neacșu pe Facebook.

Și Uniunea Salvați România (USR) solicită organizarea rapidă a scrutinului. Președintele partidului, Dominic Fritz, a avertizat că depășirea termenului legal de 90 de zile subminează regulile de bază ale democrației.

„Nu mai putem să ne jucăm cu acest foc și de aceea poziția noastră și chiar și poziția PNL-ului este clară. Trebuie să avem alegeri cât de curând posibil și nu există să pună cineva condiții pentru asta”, a declarat Fritz, într-un interviu pentru RFI.

El a criticat poziția PSD, despre care afirmă că încearcă să condiționeze organizarea alegerilor de negocierile pentru candidaturi comune. „PSD nu vrea nici măcar să facem alegeri”, a acuzat liderul USR.

Dominic Fritz a insistat că legea nu lasă loc de interpretări. Alegerile trebuie organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului de primar, indiferent de calculele partidelor.

„Nu poate să vină nimeni cu condiții, nu poate să vină nimeni să zică că ne trebuie întâi un consens în coaliție, sau o târguială, sau să vedem ce primește PSD în schimb. Nu există. Trebuie să aplicăm legea și de aceea este absolut o urgență să organizăm aceste alegeri”, a afirmat președintele USR.

În opinia sa, stabilirea candidaților poate fi discutată abia după ce Guvernul stabilește data scrutinului. „Nu scrie în lege că se organizează alegeri dacă cei la putere vor, ci scrie în lege că așa trebuie făcut”, a subliniat Fritz.

Din informațiile politice, PSD ar fi principalul actor care se opune organizării rapide a alegerilor. Social-democrații ar fi condiționat stabilirea datei scrutinului de negocieri mai ample privind posibile candidaturi comune la București.

Această poziție a generat critici atât din partea AUR, cât și a USR, dar și a unor membri PNL, care susțin că amânarea este nejustificată. Surse din coaliție afirmă că premierul Ilie Bolojan ar încerca să tempereze tensiunile, dar este prins între presiunile partenerilor de guvernare.

Scandalul privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei riscă să afecteze stabilitatea coaliției de guvernare. Dominic Fritz a recunoscut că tensiunile sunt mari, dar a precizat că „nu există o alternativă la această coaliție pro-europeană care își asumă reforme grele”.

În același timp, AUR încearcă să capitalizeze politic scandalul, acuzându-i pe liderii coaliției că refuză să respecte legea și blochează dreptul fundamental al cetățenilor la vot.