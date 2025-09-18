Politica

Demnitarii, obligați să-și publice CV-urile. Amendă, în caz contrar

Demnitarii, obligați să-și publice CV-urile. Amendă, în caz contrar
Din cuprinsul articolului

Toți demnitarii vor avea obligația să își facă public CV-ul în cel mult o lună de la preluarea funcției, conform unui nou proiect de lege. „Toți demnitarii statului român vor fi obligați să-și publice CV-ul complet și să-l actualizeze în maximum 30 de zile de la instalarea în funcție”, se arată în proiectul supus la vot, citat de profit.ro. Amenda prevăzută pentru nerespectare este de 10.000 de lei.

Prin termenul de demnitari se înțeleg persoanele care dețin funcții de demnitate publică, precum membrii Guvernului, parlamentarii, primarii, consilierii locali și județeni, precum și alți funcționari publici cu acest statut.

Inițiativă legislativă depusă în Parlament

Obligația privind biografiile este prevăzută într-o inițiativă a deputatului liberal Gigel Știrbu. În luna aprilie, senatorii PSD, PNL și UDMR au respins proiectul, în timp ce USR și AUR l-au susținut. Propunerea urmează acum să fie supusă votului în plen.

Dacă legea va trece, toți cei aflați în funcții de demnitate publică – de la membri ai Executivului și parlamentari, la primari, consilieri locali și județeni – vor trebui să își facă publice biografiile.

Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
Guvernul României

Guvernul României

Ce trebuie să conțină CV-urile demnitarilor

Informațiile vizate sunt legate de educație, calificări profesionale și experiență anterioară, inclusiv funcțiile publice ocupate. Totodată, trebuie menționate publicațiile, distincțiile și competențele lingvistice, domeniu care a generat anterior critici și ironii la adresa unor oficiali.

CV-urile demnitarilor trebuie actualizate anual sau ori de câte ori apare o schimbare semnificativă în cariera profesională. Nepublicarea sau neactualizarea acestora în termen de 30 de zile de la preluarea funcției ori de la modificarea intervenită constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de 10.000 de lei.

Demnitarii, obligați să aibă CV-urile pe site-urile instituțiilor

CV-urile demnitarilor vor fi afișate pe site-urile oficiale ale instituțiilor, într-o secțiune specială, accesibilă gratuit și permanent. Scopul este creșterea transparenței și oferirea către cetățeni a unei imagini clare asupra pregătirii și experienței celor aflați în funcții publice.

Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
