Bolojan, contrazis de Cîțu în privința măsurilor de corecție bugetară: Deficitul poate să scadă și economia să crească 

Florin Cîțu, fost premier și fost ministru al Finanțelor, susține că afirmațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora corecția bugetară ar fi imposibilă fără o contracție economică, sunt greșite și contrazise de experiența României din 2021. „Deficitul poate să scadă și economia să crească — dar numai dacă faci corecția corect: măsuri liberale”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Finanțelor a afirmat că România a redus deficitul bugetar în 2021 de la 9,6% la 6,7%, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de lei, în același an în care economia a înregistrat o creștere de 6%.

„Trebuie să-l contrazic pe premierul României (din păcate). România a redus deficitul bugetar în 2021, de la 9,6% la 6,7% (aprox. 20 miliarde lei), și a avut creștere economică de 6%. Diferența esențială: nu am crescut taxe — am luat doar măsuri liberale!”, a declarat acesta.

Florin Cîțu a citat o declarație recentă a lui Bolojan, potrivit căreia „Nu există nicio țară care a luat măsuri de corecție bugetară și să nu aibă o contracție a economiei”. Fostul premier a susținut că această evaluare este eronată, avertizând asupra riscurilor unei astfel de abordări.

Fostul ministru al Finanțelor a afirmat că, dacă teoria premierului s-ar confirma, România ar trebui să se pregătească pentru o criză majoră în 2026, când deficitul ar urma să fie redus cu încă 16 miliarde de lei.

„Dacă ar avea dreptate, atunci criza majoră ar trebui să vină în 2026, pentru că deficitul trebuie să scadă cu încă 16 miliarde lei”, a spus acesta.

Cîțu a comparat situația cu anul 2025, când majorarea taxelor pentru o corecție bugetară de doar 6 miliarde de lei ar fi dus, în opinia sa, la prăbușirea consumului.

„În 2025, creșterea taxelor pentru o “corecție” de doar 6 miliarde lei a prăbușit consumul. Din fericire, premierul nu are dreptate. Deficitul poate să scadă și economia să crească — dar numai dacă faci corecția corect: măsuri liberale”, a mai scris acesta.