Bolojan, anunț despre taxe și impozite: Greutatea va fi preluată și de aparatul de stat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că anul în curs marchează finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar și a subliniat că nu vor fi introduse taxe sau impozite noi. „Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat”, a spus acesta, la un post de radio.

Premierul a discutat, la Radio România Actualități, despre relansarea economică și reforma administrației publice, în contextul eforturilor Guvernului de a recâștiga încrederea mediului de afaceri și a populației.

„Trebuie să închidem componenta de nedreptăți, pentru că, atâta timp cât nu se rezolvă aspectele care deranjează foarte mult oamenii, este greu să existe o încredere socială serioasă. În a doua jumătate a acestui an se vor vedea, treptat, efectele acestor măsuri. Asta înseamnă că va trebui să ne scadă inflația. Acest an este un an în care măsurile de corectare a deficitului se vor încheia. Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat”, a spus acesta.

Potrivit premierului, obiectivele Guvernului sunt stabilizarea economiei și crearea condițiilor necesare dezvoltării României pe termen mediu și lung, prin stimularea investițiilor și reducerea birocrației care întârzie proiectele economice.

„Vor fi pachete care să stimuleze anumite domenii relevante, prin acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin acordarea unor ajutoare de stat, prin măsuri de simplificare, debirocratizare și de scurtare a termenelor de avizare, precum și prin termene de sprijin, astfel încât să ne punem economia pe baze sănătoase, iar România să se dezvolte în următorii ani”, a adăugat Bolojan.

Referitor la vârsta de pensionare, premierul a anunțat că eventualele modificări vor fi reglementate ulterior, printr-un proiect separat de legislația privind reforma administrației. „Creșterea vârstei de pensionare va fi adoptată printr-un proiect ulterior legislației privind reforma în administrație”, a mai adăugat acesta.

Bolojan a explicat că aceste schimbări nu se aplică întregii populații active, ci doar unor categorii care se pensionează la vârste mult sub media europeană.

„Pentru toate categoriile care astăzi se pensionează la 48, 49, 50 de ani. Nu mai putem să ducem aceste lucruri, trebuie să facem aceste corecturi”, a mai spus acesta.