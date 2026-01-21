Cum vor fi împărțite impozitele în 2026. Calculele Guvernului

Prima şedinţă a Grupului de lucru la nivelul coaliţiei pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc miercuri la Guvern. În urma discuţiilor, s-a conturat susţinerea pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă principală de finanţare a primăriilor și consiliilor locale.

Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a explicat că este vizată și menținerea echilibrului privind reducerea treptată a presiunii asupra bugetului național din sistemul de echilibrare al taxei pe valoarea adăugată.

La ședință au participat premierul Ilie Bolojan, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și membri ai formațiunilor politice din coaliție, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii județene, municipii, orașe și comune.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formaţiunilor politice privind necesarul de finanţare la nivel local şi cotele de repartizare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată. În urma discuţiilor s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna la finalul reuniunii.

Vicepremierul a precizat că Ministerul Finanţelor va realiza simulări pe baza mai multor scenarii, pentru a fundamenta deciziile guvernamentale privind bugetul pe 2026. Rezultatele acestor analize vor fi discutate cu structurile asociative ale autorităţilor locale.

„Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susţină dezvoltarea comunităţilor locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară şi continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a adăugat Tánczos Barna.