Bolnavii de cancer din România, ignorați de Guvern. Nimeni nu-i ajută

Bolnavii de cancer din România, ignorați de guvernanți. Cancerele reprezintă a doua cea mai comună cauză a moratalității în rândul românilor. În 2024, peste 550.000 de persoane au fost diagnosticate cu această boală gravă. Incidența cancerului în România se situează sub media Uniunii Europene, darmortalitatea prin cancer este cu 7% mai mare decât media UE.

Această tendință a mortalității s-a menținut constantă pe parcursul a zece ani, după cum arată datele INS. Reprezentanții pacienților oncologici au spus că realitatea este mult mai gravă. Bolnavii de cancer nu au acces la tratatement noi, nu sunt ajutați financiar, iar guvernanții nu vin cu nicio soluție.

„Nu ne vom face nicio speranţă privind accesul la noi tratamente, tratamente inovatoare care pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte, decalajul dintre noi şi Uniunea Europeană rămânând constat de 5-6 ani. Nu mai vorbesc despre depistarea cancerelor în fază timpurie, pentru că neimplementarea Planului Naţional de Combatere a Cancerului nu a generat demararea niciunui plan de screening populaţional.

Avem în continuare un screening oportunist, chiar şi pe col uterin şi mamar, pentru că nu avem registre în acest sens. Nu poţi vorbi despre un plan naţional de screening fără să ai un registru alocat screening-ului. (…) Raportarea INSP este sub realitate. (…) Situaţia este cruntă în acest moment în România privind aprovizionarea spitalelor cu medicamente”, explica în 2024 Cezar Irimia, președintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

Mulți români au murit din cauza cancerului

În 2020 au murit din cauza cancerului 53.974 de persoane în România. Rata standardizată pe vârstă a mortalității cauzate de cancer a fost cu 7 % mai mare decât media UE în 2020. Principalele cauze de mortalitate prin cancer în România sunt cancerul pulmonar, cancerul colorectal și cancerul de prostată în rândul bărbaților, cancerul de sân, cancerul pulmonar, cancerul colorectal și cancerul de col uterin în rândul femeilor.

Conform estimărilor IARC, la nivelul anului 2022, în România există 260. 884 de cazuri de cancer prevalente (pe cinci ani) (50,2 % la bărbați și 49,8 % la femei). Ratele de prevalență pe cinci ani au ajuns la 1. 400 la 100. 000 în rândul bărbaților și, respectiv, la 1.315 la 100. 000 în 2020, cu 31 % și, respectiv, 28 % mai scăzute decât mediile din UE.

Incidența cancerului va crește

Se estimează că în perioada 2020-2040 incidența cancerului va crește cu 7%. Se estimează creșteri semnificative, de peste 10% ale incidenței cancerului gastric, de pancreas, pulmonar, hepatic și colorectal atât la bărbați, cât și la femei. De asemenea incidența mielomului multiplu va înregistra creșteri la ambele sexe. Dintre cancerele specifice, cancerul de prostată va înregistra o creștere de 21,8% , iar cel de vagin și vulvă cu 13,8% și respectiv, 10,9%.

În cazul copiilor, numărul mediu de cazuri noi luate in evidența retelei naționale este de 410 cazuri noi pe an, pentru grupa de vârstă 0-19 ani, reprezentând o incidență medie brută de 9,82 la 100.000. Asta în timp ce sunt diagnosticate 324 cazuri noi pe an, pentru grupa de vârstă 0-14 ani, reprezentând o incidență medie brută de 10,5 la 100.000.

„România nu are un registru național de cancer, iar raportarea incidenței cancerului în sistemul de informații standard este fragmentată. Excepție face Registrul Național de Onco-Hematologie Pediatrică (RNOHP) care este fondat și condus de Societatea Româna de Onco-Hematologie Pediatrică. Acesta conține toate cazurile de cancer luate în evidență în rețeaua națională de onco-hematologie pediatrică începând cu anul 2010.

Codificarea tumorilor se realizează în conformitate cu Clasificarea Internațională a Bolilor Oncologice Ed 3. (ICD-O-3) și Clasificarea Internațională a Cancerelor Pediatrice Ed. 3a (ICCC-3), iar setul de date obligatoriu este colectat conform criteriilor și definițiilor recomandate de Rețeaua Europeană a Registrelor de Cancer (ENCR)”, se arată într-un raport INS din 2024.

Nu primesc aproape niciun ban

Profilul de ţară privind cancerul arată că, în 2021, România a alocat prevenţiei 4 % din cheltuielile totale pentru de sănătate, comparativ cu media UE de 6 % .

„Având în vedere cheltuielile totale pentru sănătate din România (ajustate în funcţie de diferenţele în puterea de cumpărare) mult mai scăzute comparativ cu media UE, cheltuielile cu prevenţia pe cap de locuitor au fost, de asemenea, mult mai reduse, situându-se la 62 EUR comparativ cu media UE de 213 EUR. Planul naţional de prevenţie, care pune în aplicare Legea privind promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor (adoptată în 2020), este în curs de elaborare.

Acesta abordează factorii de risc comuni bolilor cronice (tutunul, alcoolul, dieta nesănătoasă, activitatea fizică) în mod integrat, pentru a asigura coerenţa şi consecvenţa intervenţiilor de sănătate publică asupra factorilor de risc”, se arată în documentul elaborat de autorităţile Uniunii Europene.