Boeing are din nou probleme tehnice cu aeronavele 737 Max. Producția, afectată în ultimii ani de mai multe crize

Compania Boeing lucrează la repararea a până la 25 de aeronave 737 MAX care nu au fost încă livrate clienților, după identificarea unor defecte la nivelul cablajului electric. Situația ar putea duce la amânarea unor livrări planificate pentru primul trimestru al anului, potrivit unor surse citate de Reuters.

Producătorul american de aeronave anunțase la începutul săptămânii că echipele sale analizează și repară anumite fire electrice care prezintă zgârieturi minore. Conform uneia dintre sursele apropiate situației, deteriorarea ar fi apărut chiar în timpul procesului de producție.

Informațiile au fost furnizate sub protecția anonimatului, deoarece persoanele respective nu sunt autorizate să discute public despre această problemă tehnică.

Un purtător de cuvânt al Boeing a confirmat marți că unele livrări programate pentru luna martie ar putea fi amânate din cauza lucrărilor de remediere. Deocamdată nu este clar dacă această situație va afecta și livrările planificate pentru luna aprilie.

Directorul financiar al companiei, Jay Malave, urmează să abordeze subiectul și eventualele consecințe în cadrul conferinței Bank of America Global Industrials Conference, programată pentru 17 martie. Compania nu a oferit alte detalii suplimentare despre situație.

Anterior, un reprezentant al Boeing a transmis că autoritățile de reglementare au fost deja notificate în legătură cu problema identificată.

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) nu a oferit imediat un punct de vedere oficial după solicitările de comentarii. La începutul săptămânii, instituția a anunțat că analizează situația și a precizat că nu poate face declarații în timp ce investigațiile sunt în desfășurare.

Modelul 737 MAX reprezintă unul dintre cele mai importante programe comerciale pentru Boeing și joacă un rol esențial în strategia companiei de redresare financiară după mai mulți ani dificili.

În primele 11 luni ale anului trecut, Boeing a livrat 537 de aeronave, iar estimările pentru luna decembrie indicau aproximativ 61 de livrări, majoritatea din gama 737 MAX. În total, compania a livrat 348 de aeronave în 2024, un nivel considerabil mai mic decât cel din 2018, când au fost livrate 806 avioane.

Administrația Federală a Aviației a decis ulterior să majoreze plafonul de producție pentru modelul 737 MAX la 42 de aeronave pe lună, după ce anterior fuseseră impuse restricții speciale.

În ultimii ani, Boeing a redus semnificativ ritmul de producție al aeronavelor, pe fondul unor crize majore. Printre acestea se numără cele două accidente ale modelului 737 MAX din 2018 și 2019, dar și incidentul din ianuarie 2024, când un panou de ușă s-a desprins în timpul zborului.

În același timp, pandemia de COVID-19 a afectat lanțurile globale de aprovizionare și disponibilitatea forței de muncă specializate. Problemele au avut impact nu doar asupra Boeing, ci și asupra rivalului său european Airbus.