Avioanele Boeing, cea mai bună performanță a livrărilor din ultimii șapte ani în 2025

Boeing urmează să raporteze în această săptămână că, anul trecut, a livrat cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace, după stabilizarea producției, marcând un semn de redresare după anii cu probleme de siguranță și calitate, potrivit CNBC.

Boeing a redus semnificativ producția în ultimii ani, după cele două accidente ale modelului 737 Max din 2018 și 2019 și incidentul din ianuarie 2024, când un panou de ușă s-a desprins în timpul zborului. Pandemia de Covid-19 a afectat lanțurile de aprovizionare și forța de muncă experimentată, impactând atât Boeing, cât și rivalul său Airbus.

Actuala conducere, inclusiv CEO-ul Kelly Ortberg, pregătește creșterea producției în 2026 pentru modelele 737 Max și 787 Dreamliner. Richard Aboulafia, director general al firmei de consultanță AeroDynamic Advisory, a declarat că progresul este semnificativ, dar revenirea după o cultură profund disfuncțională rămâne un proces îndelungat.

Accelerarea producției ar putea readuce Boeing pe profit, potrivit estimărilor analiștilor, după șapte ani în care compania nu a înregistrat câștiguri anuale, concentrându-se pe gestionarea crizelor și relațiile cu companiile aeriene afectate de întârzieri. Federal Aviation Administration a permis companiei să emită singură certificatele de navigabilitate pentru unele avioane 737 și 787, semn al unei relații mai stabile cu autoritățile.

Divizia de aviație comercială reprezintă aproximativ 46% din vânzările Boeing în primele nouă luni ale anului trecut, restul provenind din apărare și servicii, iar ultimul an complet profitabil a fost 2018. Investitorii par tot mai încrezători în redresare, acțiunile companiei crescând cu 36% în ultimele 12 luni, iar Bob Jordan, CEO al Southwest Airlines, a declarat că Boeing este într-o poziție mai stabilă și mai solidă.

Sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg, Boeing a redus „munca relocată” și a introdus programe suplimentare de instruire pentru a evita erori costisitoare, în timp ce National Transportation Safety Board a identificat instruirea insuficientă și lipsa supravegherii manageriale ca factori în incidentul din ianuarie 2024. În decembrie, compania a finalizat achiziția Spirit AeroSystems, câștigând control direct asupra unui furnizor esențial.

În primele 11 luni ale anului trecut, Boeing a livrat 537 de aeronave, iar estimările pentru decembrie indică aproximativ 61 de livrări, majoritatea 737 Max. Totalul de 348 de aeronave din 2024 rămâne sub nivelul din 2018, când s-au predat 806 avioane, însă Federal Aviation Administration a majorat plafonul de producție pentru 737 Max la 42 de aeronave pe lună, după aprobări speciale impuse anterior.