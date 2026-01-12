Avioanele Boeing, cea mai bună performanță a livrărilor din ultimii șapte ani în 2025
- Andreea Răzmeriță
- 12 ianuarie 2026, 12:55
Boeing urmează să raporteze în această săptămână că, anul trecut, a livrat cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace, după stabilizarea producției, marcând un semn de redresare după anii cu probleme de siguranță și calitate, potrivit CNBC.
Boeing pregătește creșterea producției după ani de criză
Boeing a redus semnificativ producția în ultimii ani, după cele două accidente ale modelului 737 Max din 2018 și 2019 și incidentul din ianuarie 2024, când un panou de ușă s-a desprins în timpul zborului. Pandemia de Covid-19 a afectat lanțurile de aprovizionare și forța de muncă experimentată, impactând atât Boeing, cât și rivalul său Airbus.
Actuala conducere, inclusiv CEO-ul Kelly Ortberg, pregătește creșterea producției în 2026 pentru modelele 737 Max și 787 Dreamliner. Richard Aboulafia, director general al firmei de consultanță AeroDynamic Advisory, a declarat că progresul este semnificativ, dar revenirea după o cultură profund disfuncțională rămâne un proces îndelungat.
Redresarea companiei este sprijinită de autorități și încrederea investitorilor
Accelerarea producției ar putea readuce Boeing pe profit, potrivit estimărilor analiștilor, după șapte ani în care compania nu a înregistrat câștiguri anuale, concentrându-se pe gestionarea crizelor și relațiile cu companiile aeriene afectate de întârzieri. Federal Aviation Administration a permis companiei să emită singură certificatele de navigabilitate pentru unele avioane 737 și 787, semn al unei relații mai stabile cu autoritățile.
Divizia de aviație comercială reprezintă aproximativ 46% din vânzările Boeing în primele nouă luni ale anului trecut, restul provenind din apărare și servicii, iar ultimul an complet profitabil a fost 2018. Investitorii par tot mai încrezători în redresare, acțiunile companiei crescând cu 36% în ultimele 12 luni, iar Bob Jordan, CEO al Southwest Airlines, a declarat că Boeing este într-o poziție mai stabilă și mai solidă.
Boeing își consolidează producția și livrările după achiziții și instruire suplimentară
Sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg, Boeing a redus „munca relocată” și a introdus programe suplimentare de instruire pentru a evita erori costisitoare, în timp ce National Transportation Safety Board a identificat instruirea insuficientă și lipsa supravegherii manageriale ca factori în incidentul din ianuarie 2024. În decembrie, compania a finalizat achiziția Spirit AeroSystems, câștigând control direct asupra unui furnizor esențial.
În primele 11 luni ale anului trecut, Boeing a livrat 537 de aeronave, iar estimările pentru decembrie indică aproximativ 61 de livrări, majoritatea 737 Max. Totalul de 348 de aeronave din 2024 rămâne sub nivelul din 2018, când s-au predat 806 avioane, însă Federal Aviation Administration a majorat plafonul de producție pentru 737 Max la 42 de aeronave pe lună, după aprobări speciale impuse anterior.
