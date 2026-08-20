Planificarea unei călătorii cu trenul prin Europa poate fi făcută acum direct printr-o conversație cu ChatGPT. Eurostar, operatorul feroviar care conectează Marea Britanie cu mai multe destinații importante de pe continent, a lansat o aplicație oficială pentru platforma de inteligență artificială, prin care utilizatorii pot căuta variante de călătorie și compara opțiunile disponibile, anunță Le Figaro.

Noua funcție permite pasagerilor să solicite, prin mesaje scrise sau comenzi vocale, informații despre plecări, durata călătoriei și tarife. Căutarea poate fi făcută pentru o anumită zi, iar utilizatorii pot compara mai multe variante înainte de a alege călătoria potrivită.

Serviciul este disponibil pentru rutele internaționale operate de Eurostar între Marea Britanie, Franța, Belgia, Țările de Jos și Germania.

Pentru utilizare, pasagerii își pot conecta contul Eurostar la aplicația disponibilă în ChatGPT. De aici, procesul de căutare se desfășoară conversațional, fără ca utilizatorul să fie nevoit să introducă separat toate criteriile într-un motor tradițional de rezervări.

Biletul nu poate fi cumpărat însă direct din conversație. După identificarea variantei dorite, pasagerul este direcționat către site-ul Eurostar sau către aplicația mobilă a companiei pentru finalizarea rezervării și achiziționarea biletului.

Lansarea vine într-un moment în care Eurostar observă o creștere importantă a traficului generat de platformele de inteligență artificială.

Compania susține că accesările site-ului provenite din astfel de servicii au fost de cinci ori mai numeroase în iunie 2026 față de ianuarie 2025. ChatGPT a reprezentat aproximativ 85% din traficul generat de platformele AI în luna iunie.

Deși ponderea acestor platforme în rezervările efective rămâne redusă, între 0,8% și 1% în intervalul mai-iulie, Eurostar consideră că acest canal are potențial de dezvoltare.

Compania intenționează să extindă funcționalitățile disponibile, inclusiv prin introducerea unor recomandări pentru călătorii, hărți și mai multe categorii de bilete.

Serviciul face parte din strategia de digitalizare a Eurostar, operator care a transportat aproximativ 20 de milioane de pasageri în 2025 și a raportat venituri de peste două miliarde de euro.