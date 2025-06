Politica Becali, despre Nicușor Dan: E un om prea bun. Ce sfat i-a dat deputatul







Gigi Becali a discutat despre întâlnirea sa cu președintele Nicușor Dan, pe care anterior îl criticase. Deputatul a declarat că și-a cerut scuze și a mărturisit că l-a sfătuit pe fostul primar al Capitalei.

Becali, la consultări cu președintele

Deputatul, ales pe listele AUR, a participat la consultările de la Palatul Cotroceni, unde a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, contracandidatul lui George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale. De asemenea, latifundiarul din Pipera i-a oferit și un sfat președintelui.

„Am zis că e o chestiune de bun-simț, de respect, deci ne-a chemat și pe noi, cei neafiliați. Am venit să spunem și noi două vorbe și îl lăsăm în pace. Am fost primiți bine și, dacă am văzut că președintele ascultă, notează, atunci am intrat mai adânc în teme, în soluții – fiecare a spus ce a crezut.

E un om prea bun. La final i-am spus: „Domnule președinte, sunteți prea bun, și e bine, dar aveți grijă – dacă ești prea bun, lumea ți se urcă în cap. Bunul-simț îl tratează cu lipsă de respect și, când ai prea mult bun-simț, lumea nu respectă lucrul ăsta””, a spus Becali, la România TV.

„Am greșit față de el în campania electorală”

În timpul campaniei electorale, Becali l-a criticat frecvent pe Nicușor Dan, încercând să-l sprijine pe liderul AUR, George Simon, în cursa pentru președinție. Cu toate acestea, a realizat că trebuie să-și ceară iertare.

„Am greșit față de el în campania electorală. Mi-am cerut iertare și am zis: „Bă, omul ăsta e foarte sincer. Am greșit față de el.” Nu l-am mai atacat deloc în campanie.

Am spus că m-am referit la modul de conducere în ce privește USR-ul, stilul lor, cu propaganda LGBT, și am preluat de la Ciolacu ce a zis el cu fustele. Am zis că îl ajută pe George. Pe data de 18 februarie, el știa că intră în turul doi”, a afirmat deputatul neafiliat.

Cu cine a votat latifundiarul din Pipera

Au existat speculații potrivit cărora Becali ar fi votat, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, cu Nicușor Dan. Latifundiarul din Pipera a declarat că nu l-a votat pe președintele României.

„N-am votat cu Nicușor Dan, am votat cu George Simion pentru că i-am promis, și eu, când promit, mă țin de cuvânt. Dar urmăream sondajele și mă bucuram când creștea Nicușor Dan – îl susțin pe ăla că îmi e prieten, dar îl vreau pe celălalt că e mai bun pentru țară.

M-am uitat la dezbatere. Unul spunea „Georgescu președinte, turul doi înapoi”, și în altă parte am văzut unul care spune: „Îmi doresc pe Bolojan, dar la consultarea cu partidele voi respecta Constituția și legile.” Se duce la Cotroceni. Dacă e cuminte, e bine să fie cuminte – măcar să nu iasă scandal în țară”, a mai spus acesta, potrivit Romaniatv.net.