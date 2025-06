Politica George Simion, la Madrid: Nu am pierdut războiul. Vom câștigă războiul







George Simion a fost întâmpinat de zeci de români la Madrid. Președintele AUR a subliniat că oamenii aflați în diaspora reprezintă o speranță pentru România. De asemenea, el a menționat că a purtat o luptă dreaptă și că nu a acceptat să facă compromisuri cu PSD sau cu Victor Ponta.

George Simion, la Madrid: Nu am acceptat să fac târguri cu primarii PSD

George Simion a venit cu un mesaj în fața românilor aflați la Madrid. Liderul AUR le-a transmis că deși au avut de luptat „cu toate televiziunile sistemului”, nu s-a dat bătut și va continua lupta.

„În această lupta ne-am confruntat cu toate partidele lor, cu toate televiziunile sistemului, cu toate minciunile, cu toată talpa Iadului și cu multe forțe externe care au intervenit peste voință poporului român, malefice, satanice”, a punctat George Simion.

Simion le-a transmis românilor din Spania că toți cei din Diaspora reprezintă o speranță pentru România. De asemenea, el a subliniat că a purtat o luptă dreaptă și că nu a fost dispus să facă compromisuri cu PSD sau cu Victor Ponta.

„Nu am acceptat să fac târguri cu primarii PSD. Nu am acceptat să fac târguri cu Victor Ponta. Nu am acceptat să mă dau cu sistemul lor”, a mai declarat liderul AUR.

„AUR mereu alături de românii din diaspora”, a mai transmis George Simion pe contul său de socializare.

Simion: Poate că am pierdut o lupta, dar nici aia nu cred că am pierdut-o

George Simion a ținut să precizeze, de asemenea, că a avut deminitate, că nu s-a vândut și, mai spune el, a dus o luptă corectă

„Șchiopi, chiori, ciungi, pleava societății - cum ne-or face ei. Măcar noi am avut demnitate, nu ne-am vândut și am dus o lupta corectă, am știut să nu ne lăsăm dezbinați.

Să continuăm să fim uniți. Nu am pierdut războiul. Vom câștigă războiul. Poate că am pierdut o lupta, dar nici aia nu cred că am pierdut-o sau cel puțîn nu corect”, a transmis George Simion în discursul susținut la Madrid duminică.