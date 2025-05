Politica Scenariul lui Victor Ponta. Cum va arăta noul Guvern și cine ar putea fi premier







Fostul premier Victor Ponta a discutat, în timpul unei emisiuni, despre negocierile pentru formarea noului guvern, dar și despre măsurile economice pe care le-ar propune în prezent.

Ponta: Reducerea evaziunii nu poate fi soluție în programul de guvernare

Fostul premier al României a discutat despre ce ar trebui să conţină programul de guvernare al noului Executiv, menționând că reducerea evaziunii nu poate face parte din program.

„Va spun ce nu poate sa contina programul de guvernare, treaba cu reducerea evaziunii. Eu cand am venit, era 5,4% deficitul si am ajuns la 1%. Nu exista o singura solutie. Marirea TVA este o chestie pe hartie, care in 6 luni va comprima consumul, e ca si cum tragi un pansament la infectie, in loc sa te operezi. Dar pe mine nu ma asculta nimeni.

Daca domnul presedinte sau viitorul premier ma vor intreba vreodata, evident ca voi raspunde, dar sa ma duc la Cotroceni sa imi fac poze, nu cred ca e cazul, nu ma bag eu in seama. Ati vazut ce coada era la selfie-uri cu Nicusor Dan?”, a spus acesta, la emsiunea „Punctul Culminant” de la România TV.

Măsurile pe care Victor Ponta le-ar propune

Ponta a declarat că, deși a propus 19 măsuri concrete în campanie, a convins doar 1,3 milioane de alegători, menționând că programul este public. Cu toate acestea, el a precizat că nu e suficient să ai idei bune, ci ai nevoie de oameni competenți să le aplice.

„Am propus in campanie 19 masuri concrete, am convins doar 1,3 milioane de oameni. Dar programul e public. Nu e suficient să preiei niște idei bune, îți trebuie oameni care sa vrea și să știe și cum să le aplice. Că așa, la baschet si eu sunt mai bun decât LA Lakers, dar daca mă bagi pe teren, am încurcat-o. Daca vrei să faci asta, superi partenerii straini. Eu aș bloca importurile de alimente din Ucraina. Noi avem un uriaș deficit la alimente, trimitem miliarde de euro la producatorii din strainatate.

Al doilea lucru, as pune la loc facilitatile fiscale pentru domeniile care produc in Romania: IT, agricultura si constructii. Altfel, firmele de IT se muta, firmele de agricultura se vand la marile grupuri straine, ca nu fac fata”, a afirmat acesta.

Ponta: Măsurile fiscale au distrus microîntreprinderile

Fostul premier a afirmat că anul trecut s-au luat măsuri proaste care au afectat microîntreprinderile, forțându-le să se închidă sau să treacă „la negru”, ceea ce a dus la creșterea evaziunii și muncii nedeclarate.

„Anul trecut i-a omorat pe cei cu microîntreprinderile, ori s-au inchis, ori au trecut la negru. Noi si grecii raportam ca am marit, vom incasa, dar aiurea, cresc evaziunea fiscala si munca la negru. Pentru asta iti trebuie specialisti, preferabil nu politicieni. Eu am avut o echipa economica de oameni care nu au candidat niciodata la nimic. Sper sa existe una care sa fie si langa viitorul premier. UDMR va fi la guvernare, vor avea cei doi ministri, care sunt mai bine pregatiti oricum decat altii. Dar cine sunt cei care negociaza cu pietele externe? Daca aud de lipsa de bani de salarii si pensii, ii cresc dobanda”, a mai spus acesta, în timpul emisiunii.

El a mai adăugat: „Pe primele patru luni, deja gaura este de 12 miliarde de euro. La 3 miliarde pe luna, inseamna 35 pe an. La 8% dobanda, inseamna ca doar dobanzi platim 3 miliarde pe an. Aici e un cerc care trebuie rupt. Ne imprumutam, ca nu dam noi, dau copiii nostri, dar ideea este unde vor lucra copiii nostri? Ce dezvoltam in Romania, unde sa poata sa lucreze copiii nostri? Copiii nostri vor merge in Dubai sa lucreze la centrele de date, sau unde vor fi. Intrebarea este ce facem cu energia, ca centrele de date lucreaza pe energie”.

Guvern de coaliție, cu Bolojan premier

Ponta mizează pe varianta unui Guvern de coaliţie, format din PNL-PSD-UDMR-USR, cu Bolojan premier.

„Eu cred ca va fi un guvern PNL-PSD-UDMR-USR, cu premier politic. Cred ca il va accepta lumea pe Bolojan. Ati vazut ca imediat s-a facut nu majoritate pentru Nicusor Dan, s-a facut unanimitate. Daca spune ca il pune pe colegul lui de la liceu, o sa-l voteze toata lumea. Tot primeam ieri mesaje ca se tot vorbeste de principii. Nu e niciun principiu, este despre ce functie se da cui, cum au facut si Basescu, si Iohannis”, a mai spus fostul premier.

„Eu sunt convins ca au vorbit”

Fostul premier a mai declarat că este convins că a existat o discuție între Nicușor Dan și Trump, ceea ce îl întărește politic pe Nicușor Dan și oprește speculațiile legate de contestarea alegerilor.

„Eu sunt convins ca au vorbit. Stop, nici vorba, bineinteles ca au vorbit. Nu poti sa postezi asa ceva. Stiu ca au vorbit, dar nu stiu ce, nu am fost de fata. Dar ma bucur. Il intareste foarte tare pe Nicusor Dan, s-a inchis legenda cu Trump care nu recunoaste alegerile. Nu sunt pricinos, foarte bine. Problema este ca mai departe, administratia Trump este foarte pragmatica si aplicata.

Trebuie niste lucruri concrete. Cine merge sa discute despre Kogalniceanu, Ucraina, Inteligenta artificiala, si mai ales cine garanteaza ca facem ce ne-am asumat? Daca ai promis ca faci, trebuie sa faci. Cu europenii mai merge, ne mai taraim, mai facem o comisie. Americanii zic ca vor astea, 1,2,3. Daca nu le faci, la revedere, nu mai vorbesc cu tine”, a mai spus acesta, potrivit Romaniatv.net.