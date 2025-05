Politica Ce are de gând Victor Ponta să facă duminică. Mesajul lansat de fostul premier







„18 mai este o zi foarte grea pentru mine! Am obligația să spun cum văd eu lucrurile și îmi asum toate reproșurile pentru faptul că exprim sincer ce gândesc – dar sunt convins că mulți oameni se află în aceeași dilemă ca și mine. Am ascultat și rezultatele intrebarii adresate de mine pe Facebook și TikTok- dar poate ca si acestea sunt date de mobilizarea suporterilor unui candidat. Gândurile mele poate îi vor ajuta să ia o decizie în privința votului! De luni, va trebui să trăim tot în România – și tot împreună! Sunt consecvent și susțin, cu argumente raționale și obiective, că George Simion și Nicușor Dan sunt foarte puțin pregătiți și adecvați pentru uriașele provocări cu care se confruntă România. George Simion este imatur, pătimaș, agresiv, sexist, impredictibil și haotic. După rezultatul din 4 mai, tot ce a spus și a făcut a confirmat această impresie pe care o aveam cei care l-am cunoscut. Violența publică este întotdeauna cea mai proastă abordare. El se află în această poziție doar pentru că a fost – și este – sprijinit de Călin Georgescu. Decizia abuzivă și greșită de anulare a alegerilor din decembrie a avut acest efect. E adevărat însă ca George Simion este singurul candidat care aduce o SCHIMBARE radicală – dacă va fi în bine sau în rău, nu știe nimeni. Vom vedea doar dacă va câștiga. Nicușor Dan a ajuns în turul al doilea doar pentru că „gașca” de lideri ai PSD – PNL – UDMR i-au blocat candidatura lui Ilie Bolojan. După aceea, aceeași „gașcă” și-a folosit toată puterea administrativă, mediatică și financiară împotriva mea. Elena Lasconi a pus „cireașa pe tort” prin naivitatea absolută în scandalul pozelor fake livrate de consultanții lui Antonescu. Perseverența lui matematică (care deseori e pură încăpățânare) l-a adus în situația de a câștiga atât Primăria Generală, cât și – posibil – Președinția României. Intre cele două tururi a avut cea mai coerentă campanie și a ascultat disciplinat de niște sfătuitori foarte profesioniști(spre deosebire de George Simion); a fost clar pentru mine ca după 4 Mai a primit sprijin instituțional, mediatic și logistic, inclusiv financiar, pe care niciun alt candidat nu și-l putea imagina. Problema este că, în cazul unei victorii, știm sigur ce urmează: o conducere a României la fel ca la Primărie. Deși au tot pierdut voturile românilor, liderii PSD – PNL – UDMR, la care se vor adăuga cei din USR, îl vad pe Nicușor Dan ca pe cel care le va păstra funcțiile, puterea și privilegiile personale pentru ei și anturajul lor. Oricât de „onest” ar fi președintele Dan, nu se va schimba nimic în mod real în Sistemul de Putere din România. Vor rămâne la „butoane” tot cei care au fost în ultimii 10 ani – controlând guvernarea prin mijloace fanariote și ignorând distrugerea partidelor pe care le stăpânesc și a țării pe care o conduc, fără să aibă măcar legitimitatea votului democratic. Atât despre cei doi candidați! Eu am candidat și am oferit o alternativă rațională și serioasă! Nu am nimic de negociat pentru mine personal cu niciunul dintre candidați. Nu am așteptări și nu vreau să am dezamăgiri! Am un singur vot. Dar am o responsabilitate și o datorie uriașă față de 1.240.000 de români care m-au votat. Îi consider pe toți acești oameni cel puțin la fel de raționali ca mine, la fel de liberi, la fel de interesați de lucruri serioase, la fel de îngrijorați de ceea ce se va întâmpla în România, începând de săptămâna viitoare. Din responsabilitate față de ei, am decis să exprim public modul în care văd votul de duminică. 1. Nu voi vota duminică din URĂ împotriva unui candidat! Propaganda a speculat mereu frustrările personale și aroganța elitelor față de „ăia” care „nu merită să decidă” președintele. România trebuie mereu „salvată”, deși a fost mereu condusă de exact cei care ne cer să o salvăm. Ne tot sperie că vine cineva și ne duce în Rusia, China sau Coreea de Nord, că dacă iese un anumit candidat ne scoate din UE și NATO – și că, pentru a evita această catastrofă, trebuie să ignorăm orice altceva. Detest profund personajele publice care apar din 5 în 5 ani și vor să ne salveze! Ne-au salvat de Năstase și Geoană aducându-l pe Băsescu; de Ponta, susținându-l pe Iohannis; iar acum salvează din nou România de Simion, susținându-l pe Nicușor Dan. Văzându-i pe toți – fără excepție – grupați în spatele lui Nicușor Dan, repetând aceleași minciuni din 2004, 2009, 2014 și 2019, este suficient pentru mine să decid că NU îl voi vota pe Nicușor Dan doar pentru a „nu ieși Simion președinte și să ne ducă în Rusia”. Aștept încă să văd ca Nicușor Dan poate și vrea să fie Președintele și al celor care nu îl votează . Și mai mult aștept asta de la George Simion, să înțeleagă cât de mult rău îi face impresia ca se va răzbuna pe cei care îi sunt adversari acum , dar pe care trebuie să îi reprezinte și să îi apere ca Președinte al României. Eu am învățat să respect votul românilor , indiferent către ce candidat a fost dat. Asta înseamnă să iubești și să respecți cetățenii pe care vrei să îi reprezinți și regulile democratice fără de care nu putem să trăim. 2. În 2014 eram „Mândri că suntem români”; în 2025 am spus că îmi doresc să pun „România pe primul loc”. Dacă asta înseamnă că sunt „suveranist”, accept această etichetă! Acestea sunt valorile în care cred cu toată convingerea – și care mă ghidează atunci când iau o decizie politică. Cred în democrație, în libertate individuală și economică, în apartenența noastră la Europa – politic, economic și cultural. Însă viața și experiența politică m-au învățat că un om de stat adevărat este dator doar poporului care l-a ales sau numit în funcție; că nu există niciun interes extern care să prevaleze asupra interesului României; că nu este acceptabil, ca om de stat, în nicio situație, să pui interesul altei țări sau interesul tău personal înaintea interesului public al poporului care te-a ales. 3. Reluarea relației cu SUA trebuie să fie prioritatea absolută pentru viitorul președinte! Sunt ultimul prim-ministru al României care a participat la un Consiliu European și ultimul primit oficial la Casa Albă. Sunt singurul candidat care i-a cunoscut personal pe Donald Trump și pe mulți dintre liderii europeni. Sunt convins că în următorii 4 ani, cea mai grea, dar și cea mai importantă relație de politică externă a României va fi parteneriatul cu SUA. Fără securitate militară, nu vom avea nici securitate economică. Europa este în plină transformare – iar România trebuie să se implice activ, dar fără a afecta relația cu America. Să-l numești pe președintele Macron „dictator” sau să spui că îl arestezi pe premierul Netanyahu dacă vine în România – ori să afirmi că susținem Ucraina indiferent de ce fac SUA – sunt semne clare de imaturitate politică și lipsă de viziune. Candidatul care îmi dă măcar speranța că va pune relația cu America pe primul loc și că se va implica activ în reformarea UE este cel pe care îl voi vota. 4. Economia este marea problemă a României și a românilor care trăiesc în țară, în 2025. Suntem într-un faliment bugetar, doar amânat până după alegeri. Mediul de afaceri românesc a fost sugrumat de instabilitate și impredictibilitate. Acest faliment a fost produs de clientelismul, lipsa de competență și incapacitatea economică a guvernelor PNL – USR – PSD – UDMR (în ordinea cronologică a intrării în Executiv). Dacă va fi ales președinte Nicușor Dan, avem o singură veste bună: Ilie Bolojan – posibil prim-ministru. După care urmează numai vești proaste. Toată puterea în România (președinte – guvern – parlament – autorități locale) va fi concentrată în mâna unui grup de oameni care au guvernat până acum și ne-au dus în faliment. Urmările sunt previzibile: creșteri de taxe, austeritate pentru oamenii obișnuiți, distrugerea mediului de afaceri românesc, hrănirea în continuare a clientelei politice, creșterea datoriei publice. Dacă iese Simion președinte, chiar nu avem nicio idee despre ce va face guvernul său în economie – nici măcar nu știm cine sunt oamenii pe care îi va promova. Cu siguranță, unii lideri PSD își vor oferi serviciile și voturile din Parlament ca să își păstreze pozițiile personale. Deși AUR are câțiva colegi care vin din mediul de afaceri și înțeleg ce ar trebui făcut, nu știm dacă Simion îi va lăsa „la butoane”! Poate va înțelege că una este să faci campanie și „marketing politic” și cu totul altceva să guvernezi o țară aflată în criză profundă. Sau poate va juca alături de niște coechipieri care sunt doar obedienți – și atunci falimentul României va veni mai repede și va dura mai mult. Ar fi bine să aducă în fața mediului de afaceri niște profesioniști credibili, specialiști care să repete ceea ce s-a făcut între 2013 – 2015 și să promoveze „patriotismul economic”, pe care eu îl consider singura speranță reală de salvare a României. 5. Știți ce contează cu adevărat cel mai mult pentru fiecare dintre noi? Sănătatea și educația! Ați remarcat, sper, că și George Simion, și Nicușor Dan au ignorat complet aceste subiecte. Așa că – Dumnezeu cu mila. Andrei și Irina, plus „copiii” din Echipa mea de TikTok, mi-au schimbat mult modul de gândire în această campanie! Dacă nu voi vedea nicio soluție imediată pentru Educație și Sănătate, o să-i sfătuiesc pentru prima dată în viață să plece în Diaspora și să trăiască acolo. Oricum, de acolo se decide mai mereu cine este ales președinte în România. 6. Îmi doresc – și voi susține – acel candidat care garantează alegeri libere și corecte în viitor; și care garantează că niciodată votul românilor nu va mai fi anulat, alterat sau fraudat, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. Dacă pe 18 mai ne culcăm cu un președinte ales de popor și ne trezim cu unul ales de Sistem, orice speranță de salvare colectivă va dispărea. Iar „clanurile politice” vor spolia în continuare România, convinse că niciodată poporul nu le va putea cere socoteală! O să merg la vot duminică! Și până când voi intra în cabina de vot, o să mă tot gândesc la toate lucrurile arătate mai sus! Sper să vă gândiți și dumneavoastră! Și să vă dea Dumnezeu gândul cel bun! România pe primul loc!”