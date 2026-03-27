BBC, în centrul unui nou scandal. Îl ignoră pe Regele Charles susținând că n-are bani

BBC, televiziunea publică finanțată din taxele britanicilor se află în centrul unui nou scandal, după cazurile de rasism, antisemitism și difuzarea de înregistrări false cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit Express. Postul de stat a decis să nu transmită, pentru prima dată din 1989, Serviciul Zilei Commonwealth-ului, la care au participat regele Charles, regina Camilla și alți membri aifamiliei regale, pe 9 martie 2026, potrivit reprezentanților postului.

Decizia vine pe fondul unor ceea ce BBC numește „provocări de finanțare” și a stârnit critici privind rolul televiziunii în promovarea instituțiilor tradiționale ale Marii Britanii.

„Decizia noastră de a nu transmite în modul obișnuit reflectă alegerile dificile pe care trebuie să le facem în lumina provocărilor de finanțare”, a explicat BBC, fără a oferi mai multe detalii. Analiștii și comentatorii consideră însă că această justificare maschează o tendință de a reduce vizibilitatea evenimentelor regale și a tradițiilor asociate monarhiei.

Serviciul Zilei Commonwealth-ului celebrează unitatea și diversitatea celor 56 de țări membre, însumând 2,7 miliarde de persoane, promovând pacea, democrația și egalitatea.

În mod tradițional, evenimentul reprezenta un moment important pentru familia regală și pentru publicul britanic, însă BBC a ales în schimb să difuzeze emisiunea „Escape to the Country”, un show despre proprietăți imobiliare, provocând reacții negative din partea telespectatorilor și criticilor media.

Comentatorul Chris Riches a declarat că este ciudată decizia televiziunii. „Este ciudat că, în timp ce scandalurile de înaltă vizibilitate implicând Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson ar fi trebuit să ofere materiale captivante, BBC a preferat să ignore aceste evenimente importante pentru a se concentra pe emisiuni de divertisment.”

Multe voci din presă și publicul britanic au criticat decizia. Nick Serpell, editor de obituare la BBC, a comentat pe Twitter că „imaginile cu Fearne Cotton examinând sacoșele jubiliare m-au făcut să vreau să iau una dintre ale mele”, în timp ce Sir Stephen Fry a catalogat transmisia drept „extrem de plictisitoare” și a adăugat că „aștepta mai mult de la Beeb”.

Aceasta pare să marcheze un nou precedent pentru BBC: pe fondul problemelor financiare, televiziunea publică ar putea reduce gradual acoperirea evenimentelor regale și a tradițiilor, înlocuindu-le cu emisiuni de divertisment și programe considerate mai atractive pentru audiența generală.