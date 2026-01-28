Scandal la BBC de Ziua Holocaustului. Postul, forțat să își ceară scuze după o formulare greșită

BBC a transmis scuze oficiale după ce, în mai multe materiale difuzate cu ocazia Zilei Memoriale a Holocaustului, a omis referirea explicită la evrei atunci când a menționat victimele genocidului nazist, potrivit Daily Mail.

Incidentul a avut loc marți, 27 ianuarie, la marcarea aniversării eliberării lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Ziua Memorială a Holocaustului este dedicată comemorării celor șase milioane de evrei uciși de regimul nazist, precum și altor grupuri persecutate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În acest context, formulările utilizate în unele buletine BBC au atras reacții critice din partea unor reprezentanți ai comunității evreiești.

În mai multe înregistrări care au circulat pe rețelele sociale, prezentatori ai BBC News au afirmat că „șase milioane de oameni” au fost uciși de regimul nazist, fără a preciza că majoritatea covârșitoare a victimelor au fost evrei.

Printre cei care au folosit această formulare s-au numărat prezentatoarea Martine Croxall, jurnalistul BBC World News Matthew Amroliwala și prezentatorul BBC Breakfast Jon Kay.

Într-unul dintre clipuri, Martine Croxall afirmă: „Astăzi este Ziua Memorială a Holocaustului. O zi pentru a ne aminti de cele șase milioane de oameni care au fost uciși de regimul nazist în urmă cu peste 80 de ani.”

Formulări similare au fost utilizate și în alte buletine de știri, precum și într-un reportaj difuzat la BBC Radio 4.

Utilizarea termenului „oameni” în loc de „evrei” a fost criticată de mai mulți reprezentanți ai comunității evreiești, care au considerat formularea drept inadecvată.

Karen Pollock CBE, director executiv al Holocaust Educational Trust, a declarat: „Holocaustul a fost uciderea a șase milioane de bărbați, femei și copii evrei. Ignorarea faptului că victimele erau evrei, extinderea cifrei pentru a include toate victimele celui de-al Doilea Război Mondial sau încercarea de a include conflicte contemporane reprezintă un abuz al memoriei Holocaustului și o insultă la adresa victimelor și supraviețuitorilor”

Danny Cohen, fost director de televiziune al BBC, a afirmat că „este un minim necesar ca BBC să identifice corect faptul că șase milioane de evrei au fost uciși în Holocaust”.

La rândul său, Lord Pickles, co-președinte al UK Holocaust Memorial Foundation, a spus: „Acesta este un exemplu clar de distorsionare a Holocaustului, care reprezintă o formă de negare.”

În urma solicitărilor de clarificare, BBC a transmis un comunicat oficial în care a recunoscut eroarea. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat:

În buletinele de știri de la Today și în introducerea materialului de la BBC Breakfast au existat formulări incorecte, pentru care ne cerem scuze. Ambele ar fi trebuit să facă referire la ‘șase milioane de evrei’, iar o corecție va fi publicată pe site-ul nostru.”

BBC a precizat, de asemenea, că alte programe difuzate în aceeași zi au menționat în mod explicit victimele evreiești ale Holocaustului, inclusiv interviuri cu rude ale supraviețuitorilor și un mesaj transmis de rabinul-șef al Marii Britanii.

Incidentul are loc în contextul în care directorul general al BBC, Tim Davie, a anunțat în decembrie introducerea unui curs obligatoriu de formare privind antisemitismul pentru toți angajații instituției.

Personalul are la dispoziție șase luni pentru a finaliza modulul de instruire.

Tot marți, cu ocazia Zilei Memoriale a Holocaustului, regele Charles al III-lea și regina Camilla au participat la o ceremonie la Palatul Buckingham, unde au aprins lumânări în memoria victimelor și s-au întâlnit cu supraviețuitori ai Holocaustului și membri ai familiilor acestora.