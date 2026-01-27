Parlamentul European va marca Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului printr-o sesiune plenară specială

Evenimentul din Parlamentul European are loc la 81 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz, la 27 ianuarie 1945. Deputații europeni vor aduce un omagiu victimelor Holocaustului și vor reafirma importanța păstrării memoriei istorice. Cu acest prilej, Tatiana Bucci, supraviețuitoare a Holocaustului, se va adresa eurodeputaților.

Ședința solemnă va fi deschisă de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la ora locală 12.00 (13.00, ora României), urmată de un moment muzical.

După discursul doamnei Bucci, eurodeputații vor ține un minut de reculegere în memoria victimelor Holocaustului iar evenimentul se va încheia cu un al doilea moment muzical.

Puteți urmări ședința solemnă în direct aici.

Tatiana Bucci s-a născut în 1937, în Fiume, un oraș din nordul Italiei, care este acum parte a Croației. În 1944, ea și familia ei au fost arestați de naziști și închiși la Risiera di San Sabba, un lagăr de concentrare de tranzit din nordul Italiei. Tatiana avea doar șase ani când, pe 4 aprilie 1944, ea, sora ei, Andra (care avea patru ani), mama, mătușa, bunica și vărul lor au fost deportați la Auschwitz.

Surorile au petrecut 10 luni în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Mama lor, Mira, a fost transferată din Auschwitz într-o fabrică de muniții din Germania, unde a fost forțată să muncească. Tatăl lor, Giovanni, a fost prizonier de război în Africa de Sud. Tatiana și Andra sunt printre cei mai tineri supraviețuitori ai lagărului de la Auschwitz care păstrează amintiri din acea perioadă.

După eliberarea lagărului, surorile au fost trimise la un orfelinat în sudul Angliei, numit Lingfield House. În decembrie 1946, s-au reunit cu părinții lor în Italia. Tatiana și Andra au revenit la Auschwitz pentru prima dată în 1996. În prezent, Tatiana trăiește în Belgia, alături de familia sa.