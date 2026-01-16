Almanahul „Evenimentul Istoric” - decembrie 2025 prezintă un portret neretușat al lui Petru Groza

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Lunile decembrie și ianuarie sunt legate indiscutabil de Dr. Petru Groza. S-a născut pe 7 decembrie 1884 și a decedat pe 7 ianuarie 1958. În perioada 1945-1958, a fost unul din primii 5 cei mai puternici politicieni ai României înscrise pe traiectoria comunizării.

Petru Groza a fost un perso­naj politic care a surprins și a uimit prin biografia sa. A avut o educație deopotrivă religioasă și laică, a absol­vit o facultate, a obținut un doctorat. A fost parte a vieții politice interbe­lice ca parlamentar și ministru. Spre mijlocul anilor ’30, intuiește că ori­entarea politică de stânga este cheia și, ca atare, trece la fapte, constituind o forță politică menită să promoveze aceste idei.

Petru Groza era un burghez. Viziunea lui de stânga coincidea cu viziunea comunistă pe o singură filieră, filiera anti-fascistă și anti-nazistă. În schimb, nimic nu-l apropia pe Groza de comuniști. Nu era muncitor sau țăran, avea licența în Drept, era bogat.

Numai că Petru Groza avea o „calitate”: cameleonismul social și politic! Știa să se retragă la timp și să atace la timp! Evident, nu trebuie vreodată idealizat, a fost un personaj de temut! A avut 2 funcții importante. A fost 7 ani șef de Guvern, ani grei, cu arestări politice ilegale și abuzuri, apoi a fost aproape 6 ani, Președinte al Consiliului de Stat, adică, de facto, șef al statului român. După moartea sa, la aproape 6 luni, sovieticii au părăsit România. Comuniștii au avut nevoie de el pentru că le trebuia un om care să dea bine în relația cu străinătatea occidentală!

Dacă Pătrășcanu a fost intelectualul principal al comuniștilor, iar Maurer tacticianul și manipulatorul actului juridic și politic, Groza a fost câte puțin din fiecare. I-a pupat mâna lui Stalin înainte de 6 martie 1945, apoi a respectat-o pe Ana Pauker și nu l-a deranjat prea tare pe Dej. Nu a ieșit în față, asemeni lui Pătrășcanu. A tăcut și a executat. Rămâne ideea că nu a avut niciodată carnetul de comunist în buzunarul de la piept. În ciuda acestui fapt, 13 ani a fost în „careul de ași” al puterii comuniste! Debarasarea de Pătrășcanu și epurarea Anei Pauker i-au permis lui Dej să se bazeze pe Petru Groza și Maurer.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

