MediaSind cere premierului Ilie Bolojan să oprească un posibil transfer al clădirii TVR către Ministerul Culturii

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a lansat un apel public cătreIlie Bolojan, prin care sindicatul cere să nu se permite includerea pe ordinea de zi a unui proiect de Hotărâre de Guvern care ar prevedea transferul patrimoniului TVR din administrarea Societății Române de Televiziune către Ministerul Culturii.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a solicitat public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe ordinea de zi a Guvernului a unui proiect de Hotărâre de Guvern care ar viza transferul imobilului de pe strada Moliere/Monet nr. 2 și a terenului aferent de aproximativ 12.000 mp, aflate în administrarea Societății Române de Televiziune, către Ministerul Culturii.

Clădirea, construită în jurul anului 1950, are o valoare istorică excepțională, fiind locul primei transmisii a Televiziunii Române, realizată la 31 decembrie 1956, fiind amplasată în zona centrală a municipiului București.

După ce Ministerul Culturii a primit din partea SRTv un refuz clar privind transferul imobilului și al terenului aferent, Secretariatul General al Guvernului a trimis la finalul anului 2025 către președintele-director general al Televiziunii Române, Adriana Săftoiu, o adresă prin care îi transmitea același memoriu pentru formularea unui nou punct de vedere, cu informarea Cabinetului Prim-Ministrului și a Secretariatului General al Guvernului.

Demersul guvernamental a ignorat Hotărârea explicită a fostului Consiliu de Administrație al SRTV din 13 noiembrie 2025, care respinsese transferul patrimoniului, și a fost considerat o încălcare a autonomiei instituționale și a regimului juridic al patrimoniului public, reprezentând o presiune asupra conducerii TVR și un posibil abuz de putere.

MediaSind TVR a semnalat că adoptarea unei Hotărâri privind transferul imobilului de pe strada Moliere ar fi o ingerință a puterii executive în funcționarea serviciului public de televiziune și ar încălca European Media Freedom Act, care din 8 august 2025 obliga statele membre să garanteze independența editorială, stabilitatea instituțională, protecția patrimoniului și sustenabilitatea financiară a furnizorilor de servicii media publice.

Sindicatul a subliniat că transferul ar fi împiedicat implementarea proiectelor strategice discutate la ședința Consiliului de Administrație din 21 ianuarie 2026, precum înființarea Muzeului Televiziunii Române, a Academiei TVR, a Teatrului național de televiziune și dezvoltarea unui studio modern de producție editorială, toate fiind legate de misiunea legală a TVR și conservarea patrimoniului cultural audiovizual.