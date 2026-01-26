MediaSind cere premierului Ilie Bolojan să oprească un posibil transfer al clădirii TVR către Ministerul Culturii
- Andreea Răzmeriță
- 26 ianuarie 2026, 12:39
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a lansat un apel public cătreIlie Bolojan, prin care sindicatul cere să nu se permite includerea pe ordinea de zi a unui proiect de Hotărâre de Guvern care ar prevedea transferul patrimoniului TVR din administrarea Societății Române de Televiziune către Ministerul Culturii.
MediaSind cere premierului Ilie Bolojan să blocheze transferul clădirii istorice TVR
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a solicitat public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe ordinea de zi a Guvernului a unui proiect de Hotărâre de Guvern care ar viza transferul imobilului de pe strada Moliere/Monet nr. 2 și a terenului aferent de aproximativ 12.000 mp, aflate în administrarea Societății Române de Televiziune, către Ministerul Culturii.
Clădirea, construită în jurul anului 1950, are o valoare istorică excepțională, fiind locul primei transmisii a Televiziunii Române, realizată la 31 decembrie 1956, fiind amplasată în zona centrală a municipiului București.
Controversa transferului imobilului TVR
După ce Ministerul Culturii a primit din partea SRTv un refuz clar privind transferul imobilului și al terenului aferent, Secretariatul General al Guvernului a trimis la finalul anului 2025 către președintele-director general al Televiziunii Române, Adriana Săftoiu, o adresă prin care îi transmitea același memoriu pentru formularea unui nou punct de vedere, cu informarea Cabinetului Prim-Ministrului și a Secretariatului General al Guvernului.
Demersul guvernamental a ignorat Hotărârea explicită a fostului Consiliu de Administrație al SRTV din 13 noiembrie 2025, care respinsese transferul patrimoniului, și a fost considerat o încălcare a autonomiei instituționale și a regimului juridic al patrimoniului public, reprezentând o presiune asupra conducerii TVR și un posibil abuz de putere.
MediaSind avertizează asupra riscurilor transferului imobilului TVR
MediaSind TVR a semnalat că adoptarea unei Hotărâri privind transferul imobilului de pe strada Moliere ar fi o ingerință a puterii executive în funcționarea serviciului public de televiziune și ar încălca European Media Freedom Act, care din 8 august 2025 obliga statele membre să garanteze independența editorială, stabilitatea instituțională, protecția patrimoniului și sustenabilitatea financiară a furnizorilor de servicii media publice.
Sindicatul a subliniat că transferul ar fi împiedicat implementarea proiectelor strategice discutate la ședința Consiliului de Administrație din 21 ianuarie 2026, precum înființarea Muzeului Televiziunii Române, a Academiei TVR, a Teatrului național de televiziune și dezvoltarea unui studio modern de producție editorială, toate fiind legate de misiunea legală a TVR și conservarea patrimoniului cultural audiovizual.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.