Regele Charles și Regina Camilla, așteptați la Washington la final de aprilie. Vizita nu este confirmată oficial

Regele Charles al III-lea și regina Camilla sunt așteptați să efectueze, la finalul lunii aprilie, o vizită de stat în Statele Unite, cu un program care ar urma să includă întâlniri la Casa Albă și deplasări la Washington și New York, potrivit Page Six.

Potrivit unor surse, deplasarea ar urma să aibă loc în ultima săptămână din aprilie, însă există în continuare aspecte care ar putea influența desfășurarea acesteia.

Vizita ar urma să fie găzduită de președintele Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump, în contextul începutului manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Potrivit acelorași surse, pregătirile continuă înaintea unui anunț oficial.

Conform informațiilor, deplasarea este analizată în continuare la nivel oficial, iar o sursă de la palat a declarat că „toate călătoriile sunt supuse recomandărilor guvernamentale”, adăugând că „planificarea și pregătirea continuă” înaintea unei confirmări publice.

Această posibilă vizită are loc într-un moment în care relațiile politice dintre Washington și Londra traversează o perioadă sensibilă, pe fondul divergențelor dintre președintele Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer în privința războiului cu Iranul.

Potrivit sursei citate, Trump a criticat public poziția guvernului britanic, în timp ce Starmer a afirmat că deciziile sale au fost ghidate de lege și de „interesul național”.

În paralel, Donald Trump a vorbit pozitiv despre suveranul britanic. La începutul acestei luni, liderul de la Casa Albă l-a descris pe Charles drept „un tip grozav”, spunând reporterilor: „Vine foarte curând.”

Potrivit surselor citate de publicația americană, oficialii au avut în vedere ca întreaga vizită să fie limitată la trei zile, în condițiile în care regele Charles urmează în continuare tratament pentru cancer.

În acest context, programul ar urma să fie unul restrâns comparativ cu alte deplasări externe de rang similar.

Ultima vizită a lui Charles și a Camillei în Statele Unite a avut loc în martie 2015. În plus, publicația afirmă că aceasta ar putea fi singura deplasare a regelui în SUA din acest an.

Pentru evenimentele majore din iulie, asociate programului „America 250”, este așteptat ca prințul William, iar posibil și Kate Middleton, să preia o parte dintre angajamentele publice cu miză ridicată.

Reamintim că în septembrie 2025, Donald Trump și Melania Trump au participat la o vizită de stat în Regatul Unit, unde au fost primiți la Castelul Windsor.

În timpul dineului de stat organizat atunci, președintele american a făcut referire la relația dintre cele două țări, descriind-o drept „de neclintit” și afirmând că momentul a reprezentat „una dintre cele mai mari onoare din viața mea”.

În același discurs, Trump a vorbit și despre prințesa de Wales, Kate Middleton, pe care a descris-o drept „strălucitoare, sănătoasă și frumoasă”.

Viitoarea deplasare a regelui Charles și a reginei Camilla în SUA este privită de surse apropiate dosarului drept o nouă ocazie de a evidenția relația specială dintre Regatul Unit și Statele Unite.

În același material se menționează că, în pofida unei aparente îmbunătățiri a relațiilor dintre regele Charles și prințul Harry, o întâlnire între cei doi nu ar urma să aibă loc în timpul vizitei din Statele Unite.

Harry, care locuiește în California, s-ar afla în Australia împreună cu Meghan Markle în aceeași perioadă.

Această vizită intervine și la câteva săptămâni după arestarea fratelui mai mic al regelui, prințul Andrew, într-un caz relatat de aceeași publicație în luna februarie.

Până în acest moment, Palatul Buckingham nu a anunțat oficial calendarul deplasării, însă, potrivit informațiilor publicate în presa americană, pregătirile pentru vizită continuă.